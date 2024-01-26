Россияне смогут менять оператора связи через интернет с 1 сентября

Российские абоненты с 1 сентября смогут поменять оператора связи онлайн, используя для этого электронную подпись. Данная возможность предусмотрена новыми правилами оказания услуг телефонной связи, которые 26 января утвердило правительство РФ.

В случае онлайн-подачи заявления на смену оператора с сохранением номера абонент сможет определить дату и время начала оказания услуг новым оператором, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Кроме того, новые правила предусматривают для операторов возможность уведомлять клиентов об изменениях тарифов и подключении дополнительных услуг в письменной форме, через смс, голосовым вызовом и уведомлением в личном кабинете.

Ранее, 24 января, сообщалось о возможности утверждения в России единых правил строительства мачт освещения и фонарных столбов двойного назначения, конструкция которых должна предусматривать возможность размещения оборудования связи. Проект такого решения подготовил Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде.