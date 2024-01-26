Порядочные связи: административную нагрузку на операторов снизят в обмен на инвестиции

Административное давление на операторов связи снизят в обмен на инвестиции . В Совете Федерации планируют распространить закон о защите и поощрении вложений на отрасль связи, узнали «Известия». Операторам гарантируют, что местные власти не будут принимать нормативных актов, мешающих им работать. Изменения защитят не только операторов, но и абонентов , полагают эксперты. Невозможным станет, к примеру, необоснованное принуждение к демонтажу кабелей и оборудования , из-за которого множество пользователей может остаться без связи, а провайдеры понесут серьезные расходы.

Защита переданных

На компании связи и отечественных производителей оборудования планируется распространить действие закона о защите и поощрении капиталовложений. Это следует из проекта решения Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. С документом ознакомились «Известия», его подлинность подтвердил источник в верхней палате парламента.

Справка «Известий» Принятый в 2020 году закон направлен на защиту интересов и поддержку крупных инвесторов. Он предусматривает, что между инвестором и публично-правовым образованием (например, региональной администрацией) заключается соответствующее соглашение — СЗПК, по которому к инвестору не применяются решения органов власти, ухудшающие его положение и не создаются дополнительные барьеры или расходы при реализации проекта. Взамен бизнес обязуется вкладывать в развитие инфраструктуры на той или иной территории.

Сенаторы планируют дать рекомендации Минэкономразвития, Минпромторгу и Минцифры распространить действие этого закона и на отрасль связи. О таких предложениях СФ известно и источнику «Известий» в одном из операторов. Их конкретные детали он назвать затруднился. Также о них знают в «Ростелекоме».

В Минцифры сказали «Известиям», что соответствующее предложение от Совета Федерации поступило в Минцифры. Там добавили, что для дальнейшего обсуждения вопроса требуется позиция остальных заинтересованных ведомств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Предлагается принять поправки в закон, которые бы напрямую распространяли его действие на телеком-компании, отечественных производителей оборудования и инфраструктурных операторов (например, фирмы, строящие и сдающие связистам мачты для размещения сетевого оборудования). В законе указано, что предмет соглашения может относиться к сфере цифровой экономики, но напрямую не упоминается, что преференции касаются объектов связи , — отметил собеседник «Известий».

Поэтому и предлагается внести уточнения, а также сделать процедуру СЗПК понятной и четкой для участников рынка , добавил он.

Под СЗПК не попадают игорный бизнес, производство алкоголя, табачной продукции или жидкого топлива, торговля, добыча сырой нефти и природного газа и некоторые другие, объяснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Порог инвестиций должен быть минимум 250 млн рублей, если это проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры или спорта , и от 500 млн — если проекты в сфере цифровой экономики, экологии, сельском хозяйстве или туризме , а также в пищевой промышленности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

От 1,5 млрд рублей можно заключить СЗПК, если это проекты в области общественного транспорта, обрабатывающие производства, строительство инфраструктуры аэропортов . Остальные должны начинаться от 10 млрд рублей .

— Защититься от излишнего давления такое соглашение поможет операторам связи и производителям оборудования только в тех проектах, объем вложений которых начинается от 500 млн рублей , — считает Илья Жарский. — То есть действие инициативы будет, судя по всему, распространяться не во всех случаях .

По его словам, контроль за соблюдением закона разделен между профильными ведомствами, Минэкономразвития, а также ВЭБ.РФ. Учитывая требования к инвествложениям, в основном под действие подпадают именно промышленные предприятия, так как именно они нацелены вкладывать крупные суммы в развитие , сказал он.

Если соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) будут распространены на объекты, связанные с цифровой экономикой, это избавит провайдеров инфраструктуры от многих бед , считает партнер ComNews Research Леонид Коник.

— Операторы связи в десятке городов России — от Москвы до Санкт-Петербурга и от Казани до Екатеринбурга — до сих пор помнят попытки властей вырубать воздушные кабели (идущие от одного дома к другому) под лозунгом борьбы за «чистое небо» , — рассказал эксперт. — Не менее распространенный вариант в адрес связистов со стороны региональных и муниципальных органов власти, а также госкомпаний — попытка через суд отозвать ранее согласованный сервитут (право прокладки кабеля через определенный земельный участок) .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Каждый такой случай угрожает ликвидацией части инфраструктуры цифровой экономики, не говоря уже о рисках и убытках для бизнеса, СЗПК может стать универсальным противоядием от таких ситуаций , полагает он.

Среди возможных примеров негативного эффекта административных решений на привлечение долгосрочного проектного финансирования — изменение ставки налога на добавленную стоимость, размеров импортных и экспортных пошлин , отметил источник, близкий к одному из операторов.

Зонтик для отрасли

Помимо неприменения решений, негативно влияющих на бизнес компаний, закон предусматривает возмещение участникам соглашения до 100% расходов на строительство инфраструктуры и обслуживание займов — в зависимости от условий реализации проекта , отметили в МТС. Соглашение помогает осуществлять долгосрочное планирование, добавили в компании.

Операторы относятся к СЗПК позитивно: сейчас в закон не включены объекты связи, что не дает возможности получения поддержки от государства, отметил один из них. Такие формы поддержки позволят реализовать те проекты, которые без нее непривлекательны для бизнеса, — например, покрытие быстрым интернетом удаленных и труднодоступных районов , добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В «Мегафоне» отметили, что положительно относятся ко всем инициативам, которые расширяют меры поддержки телеком-отрасли . В «Ростелекоме» сказали, что заинтересованы в развитии механизмов, стимулирующих привлечение инвестиций в эту область. Однако текущая редакция закона о защите и поощрении капиталовложений требует некоторых корректировок . В частности, объекты связи в большинстве случаев не являются объектами капитального строительства, а это обязательное условие для заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений, добавили в пресс-службе оператора.

Кроме того, на текущем этапе отрасль связи характеризуется определенной сегментацией и в один проект редко объединяются объекты, направленные на передачу или обработку и хранение данных , заявили в «Ростелекоме». Там отметили, что механизм СЗПК направлен в первую очередь на реализацию стратегических проектов, окупаемость которых наступает через шесть-десять лет . Без специальных мер поддержки со стороны государства выполнение частными инвесторами подобных проектов сопряжено с высокими рисками, указали в «Ростелекоме».

Реализация инвестиционных проектов посредством механизма СЗПК возможна при их соответствии установленным критериям, в числе которых сфера российской экономики, объем капиталовложений и «новизна» проекта — отрасль связи пока не относится к ним , отметил Минфин с своем отзыве на инициативу сенаторов. Механизм СЗПК предусматривает предоставление ряда преференций организации, реализующей проект, а это значит, что введение в закон новой отрасли требует существенного обоснования, а также анализа ее особенностей , добавили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко