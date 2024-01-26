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Порядочные связи: административную нагрузку на операторов снизят в обмен на инвестиции

Поможет ли это привлечь деньги в отрасль и защитить абонентов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Административное давление на операторов связи снизят в обмен на инвестиции. В Совете Федерации планируют распространить закон о защите и поощрении вложений на отрасль связи, узнали «Известия». Операторам гарантируют, что местные власти не будут принимать нормативных актов, мешающих им работать. Изменения защитят не только операторов, но и абонентов, полагают эксперты. Невозможным станет, к примеру, необоснованное принуждение к демонтажу кабелей и оборудования, из-за которого множество пользователей может остаться без связи, а провайдеры понесут серьезные расходы.

Защита переданных

На компании связи и отечественных производителей оборудования планируется распространить действие закона о защите и поощрении капиталовложений. Это следует из проекта решения Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. С документом ознакомились «Известия», его подлинность подтвердил источник в верхней палате парламента.

Справка «Известий»

Принятый в 2020 году закон направлен на защиту интересов и поддержку крупных инвесторов. Он предусматривает, что между инвестором и публично-правовым образованием (например, региональной администрацией) заключается соответствующее соглашение — СЗПК, по которому к инвестору не применяются решения органов власти, ухудшающие его положение и не создаются дополнительные барьеры или расходы при реализации проекта. Взамен бизнес обязуется вкладывать в развитие инфраструктуры на той или иной территории.

Сенаторы планируют дать рекомендации Минэкономразвития, Минпромторгу и Минцифры распространить действие этого закона и на отрасль связи. О таких предложениях СФ известно и источнику «Известий» в одном из операторов. Их конкретные детали он назвать затруднился. Также о них знают в «Ростелекоме».

В Минцифры сказали «Известиям», что соответствующее предложение от Совета Федерации поступило в Минцифры. Там добавили, что для дальнейшего обсуждения вопроса требуется позиция остальных заинтересованных ведомств.

разговор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Предлагается принять поправки в закон, которые бы напрямую распространяли его действие на телеком-компании, отечественных производителей оборудования и инфраструктурных операторов (например, фирмы, строящие и сдающие связистам мачты для размещения сетевого оборудования). В законе указано, что предмет соглашения может относиться к сфере цифровой экономики, но напрямую не упоминается, что преференции касаются объектов связи, — отметил собеседник «Известий».

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Поэтому и предлагается внести уточнения, а также сделать процедуру СЗПК понятной и четкой для участников рынка, добавил он.

Под СЗПК не попадают игорный бизнес, производство алкоголя, табачной продукции или жидкого топлива, торговля, добыча сырой нефти и природного газа и некоторые другие, объяснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Порог инвестиций должен быть минимум 250 млн рублей, если это проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры или спорта, и от 500 млн — если проекты в сфере цифровой экономики, экологии, сельском хозяйстве или туризме, а также в пищевой промышленности.

вышка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

От 1,5 млрд рублей можно заключить СЗПК, если это проекты в области общественного транспорта, обрабатывающие производства, строительство инфраструктуры аэропортов. Остальные должны начинаться от 10 млрд рублей.

— Защититься от излишнего давления такое соглашение поможет операторам связи и производителям оборудования только в тех проектах, объем вложений которых начинается от 500 млн рублей, — считает Илья Жарский. — То есть действие инициативы будет, судя по всему, распространяться не во всех случаях.

По его словам, контроль за соблюдением закона разделен между профильными ведомствами, Минэкономразвития, а также ВЭБ.РФ. Учитывая требования к инвествложениям, в основном под действие подпадают именно промышленные предприятия, так как именно они нацелены вкладывать крупные суммы в развитие, сказал он.

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Если соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) будут распространены на объекты, связанные с цифровой экономикой, это избавит провайдеров инфраструктуры от многих бед, считает партнер ComNews Research Леонид Коник.

— Операторы связи в десятке городов России — от Москвы до Санкт-Петербурга и от Казани до Екатеринбурга — до сих пор помнят попытки властей вырубать воздушные кабели (идущие от одного дома к другому) под лозунгом борьбы за «чистое небо», — рассказал эксперт. — Не менее распространенный вариант в адрес связистов со стороны региональных и муниципальных органов власти, а также госкомпаний — попытка через суд отозвать ранее согласованный сервитут (право прокладки кабеля через определенный земельный участок).

телефоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Каждый такой случай угрожает ликвидацией части инфраструктуры цифровой экономики, не говоря уже о рисках и убытках для бизнеса, СЗПК может стать универсальным противоядием от таких ситуаций, полагает он.

Среди возможных примеров негативного эффекта административных решений на привлечение долгосрочного проектного финансирования — изменение ставки налога на добавленную стоимость, размеров импортных и экспортных пошлин, отметил источник, близкий к одному из операторов.

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Зонтик для отрасли

Помимо неприменения решений, негативно влияющих на бизнес компаний, закон предусматривает возмещение участникам соглашения до 100% расходов на строительство инфраструктуры и обслуживание займов — в зависимости от условий реализации проекта, отметили в МТС. Соглашение помогает осуществлять долгосрочное планирование, добавили в компании.

Операторы относятся к СЗПК позитивно: сейчас в закон не включены объекты связи, что не дает возможности получения поддержки от государства, отметил один из них. Такие формы поддержки позволят реализовать те проекты, которые без нее непривлекательны для бизнеса, — например, покрытие быстрым интернетом удаленных и труднодоступных районов, добавил он.

сим-карты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В «Мегафоне» отметили, что положительно относятся ко всем инициативам, которые расширяют меры поддержки телеком-отрасли. В «Ростелекоме» сказали, что заинтересованы в развитии механизмов, стимулирующих привлечение инвестиций в эту область. Однако текущая редакция закона о защите и поощрении капиталовложений требует некоторых корректировок. В частности, объекты связи в большинстве случаев не являются объектами капитального строительства, а это обязательное условие для заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений, добавили в пресс-службе оператора.

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Кроме того, на текущем этапе отрасль связи характеризуется определенной сегментацией и в один проект редко объединяются объекты, направленные на передачу или обработку и хранение данных, заявили в «Ростелекоме». Там отметили, что механизм СЗПК направлен в первую очередь на реализацию стратегических проектов, окупаемость которых наступает через шесть-десять лет. Без специальных мер поддержки со стороны государства выполнение частными инвесторами подобных проектов сопряжено с высокими рисками, указали в «Ростелекоме».

Реализация инвестиционных проектов посредством механизма СЗПК возможна при их соответствии установленным критериям, в числе которых сфера российской экономики, объем капиталовложений и «новизна» проекта — отрасль связи пока не относится к ним, отметил Минфин с своем отзыве на инициативу сенаторов. Механизм СЗПК предусматривает предоставление ряда преференций организации, реализующей проект, а это значит, что введение в закон новой отрасли требует существенного обоснования, а также анализа ее особенностей, добавили в ведомстве.

мобильный телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Операторы, как и любой другой бизнес, нуждаются в гарантиях стабильности, например в том, что их инвестиции будут защищены, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Они вкладывают огромные средства в инфраструктуру, необходимую экономике, и действуют по определенным законам и правилам. Чтобы понимать перспективы этих инвестиций и их целесообразность, бизнес должен быть уверен, что правила игры не будут меняться каждый день, заключает эксперт.

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