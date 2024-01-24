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Фонарные столбы переделают в опоры для сотовой связи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В РФ хотят утвердить единые правила строительства мачт освещения и фонарных столбов в городах и селах на более современные, двойного назначения: их конструкция должна предусматривать возможность размещения оборудования связи. Об этом говорится в проекте решения Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Он намерен поручить профильным ведомствам — Минстрою, Минэнерго и Минцифры — разработку стандартов таких антенно-мачтовых сооружений. Обсуждение этого и других вопросов отрасли намечено на конец января. С документом ознакомились «Известия».

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Как отмечают участники рынка, мачты двойного назначения уже широко используются в городах-миллионниках, однако единых требований к этим объектам в России пока не введено. Появление таких требований упростит установку операторами базовых станций и, следовательно, позволит улучшить качество связи, полагают опрошенные «Известиями» участники рынка и эксперты. Кроме того, когда придет время строительства в РФ сетей 5G, фонарные столбы окажутся просто необходимы.

«В стандартах 5G/6G используются более высокие частоты, чем в 2G, 3G. В 6G это требует размещения базовых станций буквально через каждые 10–30 м. Для чего нужно задействовать все опоры освещения, а также то, что по-английски называется «уличной мебелью» (street furniture): рекламные щиты и лайтбоксы, остановки общественного транспорта, светофоры и даже памятники», — полагает партнер ComNews Research Леонид Коник.

Появление большого количества новых объектов связи теоретически может вызвать у какой-то части населения вопросы о безопасности, повышении уровня излучения, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но на деле такие опасения напрасны: в РФ одни из самых жестких нормативов по излучению базовых станций — зачастую это даже препятствует развитию сетей, делает их строительство дороже, пояснил он.

К тому же чем ближе расположены базовые станции, тем меньшая мощность требуется для соединения со смартфонами, а следовательно, и ниже уровень излучения, добавил эксперт. По его мнению, властям и операторам целесообразно было бы провести разъяснительную работу с населением.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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