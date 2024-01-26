Шольц призвал ускорить процесс приема на работу украинских беженцев

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал работодателей помочь с трудоустройством находящимся в стране украинским беженцам. Об этом он заявил, выступая перед съездом «Альянса шансов». Речь Шольца опубликована на сайте правительства страны 26 января.

«Хочу обратиться к вам с конкретным призывом помочь трудоустроить тех выходцев с Украины, которые сейчас живут в Германии, потому что это очень важно для их признания среди населения, а также для перспектив украинцев», — сказал он.

Шольц отметил, что, согласно опросам, около 80% украинских граждан являются квалифицированной рабочей силой, которую, несмотря на языковой барьер, можно было бы применить на рабочем рынке.

По его словам, не все украинцы хорошо владеют немецким языком, но для рынка труда этого должно быть достаточно.

«Сейчас важно, чтобы возможностями воспользовались и чтобы те, кто находится в Германии и имеет перспективу здесь остаться, также получили возможность трудоустройства», — подытожил он.

10 января сообщалось, что украинцы в ФРГ отказались работать в ресторане и решили жить на пособие. Из-за этого ресторан при построенной в XII веке церкви святого Варфоломея в Баварии был вынужден закрыться из-за нехватки персонала. По словам владельца заведения, несколько украинцев, которые там работали, уволились, так как соотечественники посоветовали им получать пособие по безработице и «наслаждаться жизнью».

22 декабря министр по вопросам интеграции и иммиграции Дании Коре Дюбвад сообщил, что прибывшие в страну украинские беженцы вернутся на родину, как только наступит мир, поскольку имеют правовой статус для временного пребывания в стране.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.