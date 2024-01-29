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30 января — День Деда Мороза и Снегурочки: как появились символы Нового года

В России 30 января отметят День Деда Мороза и Снегурочки
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В России 30 января отмечают необычный праздник — День Деда Мороза и Снегурочки. Сказочных персонажей чествуют почти через месяц после Нового года. В день торжества их образам уделяют особое внимание. В 2024 году знаменательная дата приходится на вторник. «Известия» рассказывают читателям о смысле и традициях праздника.

День Деда Мороза и Снегурочки — 2024: что за праздник, смысл

Дед Мороз и Снегурочка — это главные персонажи новогодних праздников. Дед Мороз, старый мужчина с длинной белой бородой и в красном мантии, символизирует зиму и мороз. Он считается добрым стариком, приносящим подарки детям на Новый год. Снегурочка — его внучка, девушка в синей или белой одежде. Она отождествляет зимнюю красоту и молодость.

Образы этих персонажей складывались на протяжении веков, они сочетают в себе элементы языческих и христианских обычаев. Так, прообразом Деда Мороза, как и западного волшебника Санта Клауса, считают святого Николая Угодника. Подробнее о том, как трансформировался образ святого, можно узнать из отдельного материала «Известий».

Привычный нам символ Нового года вошел в массовую культуру во второй половине XIX века. Персонаж Снегурочки же стал широко известным после выхода пьесы «Снегурочка» Александра Островского в 1873 году. Произведение было основана на русском народном сказании о девушке, рожденной из снега, и стало популярным в России.

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Другим важным этапом введения образа Снегурочки в культуру были рождественские рекламные кампании в начале XX века. Компании использовали образ снежной девы для продвижения своих товаров и услуг во время праздников, что сделало ее известной на всю страну.

С течением времени Дед Мороз и Снегурочка стали неотъемлемой частью новогодних и зимних праздников в России и некоторых других странах, и их образы стали символами добра, щедрости и волшебства.

День Деда Мороза и Снегурочки — 2024: традиции праздника

Традиции празднования являются продолжением новогодних ритуалов. На улицах и в парках городов, в торговых центрах и культурных учреждениях организуют специальные праздничные мероприятия, где люди могут встретить Деда Мороза и Снегурочку, сфотографироваться с ними и получить подарки.

В школах и детских садах также проводятся спектакли, конкурсы и представления, связанные с Днем Деда Мороза и Снегурочки. Дети выступают в костюмах и исполняют песни, танцы и стихи, посвященные этому празднику. Взрослые также принимают участие в праздничных мероприятиях, устраивая нарядные вечеринки и собираясь с семьей и друзьями для трапезы.

Ранее «Известия» рассказывали, в чем заключается суть праздника Старый Новый год и как его отмечают в России.

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