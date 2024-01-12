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Старый Новый год – 2024: что за праздник, приметы, гадания, запреты

Традиции празднования и идеи для новогодних подарков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В январе 2024 года россияне по традиции отметят не имеющий аналогов праздник — старый Новый год, появление которого связано со сменой летоисчисления. Торжество с необычным названием не относится к государственным праздникам, но многие до сих пор ежегодно встречают старый Новый год всей семьей. Когда появился народный праздник и как его провести — рассказывают «Известия».

Старый Новый год – 2024: история праздника

В 1699 году Петр I выпустил указ о введении нового летоисчисления в России — юлианского календаря вместо византийского, года стали считать от Рождества Христова, а не от сотворения мира (то есть вместо 7208 года указом Петра наступил 1700-й). Вместе с тем празднование Нового года было перенесено с 1 сентября на 1 января.

Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают

Спустя два столетия, в 1918 году, большевистская власть перевела Россию на григорианский календарь, разработанный с целью устранить накопившиеся в юлианском календаре неточности. Поскольку разрыв дат между двумя календарями составлял к началу XX века уже 13 дней, после 31 января в России наступило сразу 13 февраля. В народе юлианский календарь также называют старым стилем, а григорианский, по которому мы живем сегодня, — новым стилем.

Новый год
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Поскольку традиция празднования главного новогоднего праздника по старому стилю сохранилась, торжество прозвали старым Новым годом. Необычный праздник сохранился не только в России, но и в других странах бывшего СССР, а также в Сербии, Греции, Черногории и даже в Тунисе и Алжире (здесь отмечают Новый год по берберскому календарю).

Появление праздника во многом было связано с Русской православной церковью, которая отказалась переходить на григорианское летоисчисление по причине того, что другие важные церковные праздники должны были проходить до наступления нового года, а новый календарь это исключал. Например, праздник Рождества, который в православии ежегодно отмечают 7 января по новому стилю, всегда должен предшествовать наступлению нового года. Кроме того, в православной церкви на григорианский Новый год приходится строгий Рождественский пост, исключающий обильные застолья, употребление скоромной пищи и увеселения.

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Фото: РИА Новости/В. Робинов
Фреска «Обрезание» XVIII века

Новый год по православному календарю наступит 14 января по новому стилю. В этот день РПЦ отмечает также большой праздник Обрезание Господне.

Обрезание Господне 2024: дата, история, значение и традиции праздника

Старый Новый год: что делают в этот день, что приготовить

В России старый Новый год было принято праздновать пышным застольем. Считалось, что чем богаче будет стол, тем удачнее пройдет год. Для старого Нового года готовили специальное праздничное меню, куда входило множество мясных блюд и разнообразная выпечка. Главным новогодним угощением был румяный жареный поросенок. Традиционно хозяйки готовили кутью — сытную пшеничную кашу, в которую любили добавлять сало, масло или молоко. Гостей угощали пряниками в форме зверей. Предки верили, что это помогает защитить домашних животных от болезней.

Основными блюдами новогоднего меню были свинина, холодец, вареники, колбасы и блины с разными начинками. Именно на старый Новый год впервые стали лепить вареники с сюрпризом, на которых было принято гадать. Считалось, что тот, кому попадется вареник с необычным наполнением, будет удачлив весь год. Гадали и по начинкам. Например, если в варенике попадалась фасоль, ожидали прибавления в семье, вареник с монеткой означал обогащение в новом году, а начинка из укропа свидетельствовала об укреплении здоровья.

традиции
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

После застолья начинались веселые гулянья. Всей семьей выходили на улицу, пели народные песни, водили хороводы и колядовали. Девушки на старый Новый год гадали на женихов, поскольку считалось, что в период до крещенских праздников можно предсказать свою судьбу. По поверью, в ночь с 13 на 14 января можно увидеть во сне своего суженого. Имя будущего жениха определяли при помощи гадания по кутье. Девушки выходили на улицу, спрятав под одеждой ложку пшеничной каши, и спрашивали имя у первого незнакомого мужчины. Жениха с названным именем и должна была встретить девушка в новом году.

Крещение 2024: какого числа, когда купаются в проруби, суть праздника

В наше время на старый Новый год принято дарить близким различные полезные подарки, в том числе теплые вещи: свитеры, шарфы, шерстяные носки, а также оригинальные предметы интерьера и посуду. Праздничную ночь чаще всего отмечают в кругу близких, собираясь за вкусным столом. Дом украшают гирляндами, свечами и еловыми ветками. Из развлечений выбирают настольные игры, викторины и совместный просмотр любимых фильмов.

Приметы и запреты на старый Новый год с 13 на 14 января

На Руси существовало поверье, что в этот праздник нужно ходить по домам и угощаться блюдами из мяса — пирогами, вареными или запеченными свиными ногами, заливным и другими вкусностями. Гости пели хозяевам дома песни и желали добра, чтобы защитить всех домочадцев от злых духов.

церковь
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

На старый Новый год действовало несколько запретов. Например, в этот день нельзя было выносить мусор, так как из дома могли исчезнуть благополучие и достаток. Было запрещено ругаться, обижаться и сквернословить. В праздник старались не брать и не давать деньги в долг, поскольку считалось, что это приведет к несчастью. Также не надевали темные, грязные и старые вещи, которые символизировали негативную энергию, приносящую неудачу.

Помимо суеверий, в народе существовали приметы на погоду и урожай. Считалось, если на старый Новый год на улице тепло — лето будет погожим и жарким. Иней на ветках деревьев предрекал урожайный год, а метель в ночь праздника — снежную зиму и позднее наступление весны. Также предки верили, что все заветные желания, загаданные в ночь на старый Новый год, обязательно сбудутся.

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