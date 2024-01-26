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В СФ указали на мнимую демократию США в связи с казнью заключенного азотом

Джабаров — о казни азотом в США: учат всех демократии, а сами творят что хотят
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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США учат мировое сообщество демократии, а сами творят что угодно. Таким образом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Известиям» 26 января совершенную впервые в истории США казнь заключенного посредством удушения азотом.

«Это пытка, которая растягивается на определенное время. Если в США продолжают использовать смертную казнь, то есть общепринятые меры, а здесь самая настоящая пытка. Американцы же считают себя самыми умными в этом плане: они только других поучают, а сами творят что угодно. Я думаю, что такие методы обращения с приговоренными совершенно не красят американскую Фемиду», — заявил Джабаров.

Ранее в пятницу газета Alabama Local News сообщала, что в американском штате Алабама казнили 58-летнего Кеннета Смита, осужденного за убийство в 1988 году, применив чистый азот. К такому способу американские власти прибегли из-за физиологических особенностей осужденного, у которого не нашли подходящей вены для иглы, чтобы казнить его с помощью смертельной инъекции.

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил сожаление в связи с этим и указал, что казнь посредством удушения азотом может быть приравнена к пытке. По его словам, данная мера несовместима с основополагающим правом на жизнь.

Верховный суд Алабамы разрешил штату казнить заключенного с использованием газообразного азота в начале ноября 2023 года. Штат присоединился к Оклахоме и Миссисипи, разрешив использовать азот в качестве формы казни.

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