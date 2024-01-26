В ООН назвали казнь заключенного в США азотом пыткой

Казнь заключенного в американском штате Алабама посредством удушения азотом может быть приравнена к пытке. Об этом 26 января говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Он также выразил сожаление в связи с проведением этой казни.

«Этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», — приводит его слова портал Barron`s.

Тюрк подчеркнул, что данная мера несовместима с основополагающим правом на жизнь. Он также призвал все государства ввести мораторий на смертную казнь для ее всеобщей отмены.

Ранее в этот день сообщалось, что в США впервые провели смертную казнь с применением чистого азота. Казнь 58-летнего Кеннета Смита, осужденного за убийство Элизабет Сеннетт в 1988 году, состоялась в городе Этмор в штате Алабама. К такому способу американские власти прибегли из-за физиологических особенностей осужденного, у которого не нашли подходящей вены для иглы, чтобы казнить его с помощью смертельной инъекции.

До этого, 25 января, Верховный суд США не стал откладывать казнь. Судьи отвергли доводы адвокатов Смита о том, что попытка штата выполнить вторую казнь после неудачной смертельной инъекции в 2022 году была бы неконституционной.

Верховный суд Алабамы разрешил штату казнить заключенного с использованием газообразного азота в начале ноября прошлого года. Штат присоединился к Оклахоме и Миссисипи, разрешив использовать азот в качестве формы казни.