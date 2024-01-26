Реклама
Прямой эфир
Мир
Карла III госпитализировали для проведения плановой процедуры
Авто
Россияне потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом
Политика
В Совфеде оценили решение Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО
Экономика
Россия увеличила экспорт шоколада в Китай на 200%
Мир
Главный тренер «Ливерпуля» Клопп объявил об уходе по окончании сезона
Мир
Министр обороны ФРГ заявил об отсутствии угрозы нападения РФ на страны НАТО
Авто
Минтранс разработал новый порядок фиксирования происшествий с такси
Мир
Суд на Кипре отказал в экстрадиции россиянина по запросу США
Мир
В генконсульстве РФ рассказали о требовании к группе «Би-2» покинуть Таиланд
Общество
Вице-премьер РФ назвала нехватку чистой воды мировым вызовом
Армия
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания РФ
Мир
Глава минобороны ФРГ призвал сделать страну «пригодной к войне»
Мир
Песков указал на отсутствие осуждения на СБ ООН теракта с Ил-76
Мир
Актер Никита Кологривый попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Мир
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

В ООН назвали казнь заключенного в США азотом пыткой

Тюрк: казнь заключенного американца азотом может приравниваться к пытке
0
Фото: Global Look Press/Daniel Karmann
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казнь заключенного в американском штате Алабама посредством удушения азотом может быть приравнена к пытке. Об этом 26 января говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Он также выразил сожаление в связи с проведением этой казни.

«Этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», — приводит его слова портал Barron`s.

Тюрк подчеркнул, что данная мера несовместима с основополагающим правом на жизнь. Он также призвал все государства ввести мораторий на смертную казнь для ее всеобщей отмены.

Этическая обуза: глава КС допустил возвращение смертной казни
Почему вопрос об отмене высшей меры наказания не сдвигается с мертвой точки

Ранее в этот день сообщалось, что в США впервые провели смертную казнь с применением чистого азота. Казнь 58-летнего Кеннета Смита, осужденного за убийство Элизабет Сеннетт в 1988 году, состоялась в городе Этмор в штате Алабама. К такому способу американские власти прибегли из-за физиологических особенностей осужденного, у которого не нашли подходящей вены для иглы, чтобы казнить его с помощью смертельной инъекции.

До этого, 25 января, Верховный суд США не стал откладывать казнь. Судьи отвергли доводы адвокатов Смита о том, что попытка штата выполнить вторую казнь после неудачной смертельной инъекции в 2022 году была бы неконституционной.

Верховный суд Алабамы разрешил штату казнить заключенного с использованием газообразного азота в начале ноября прошлого года. Штат присоединился к Оклахоме и Миссисипи, разрешив использовать азот в качестве формы казни.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024