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В Минобороны анонсировали передачу ВС РФ 36 тыс. единиц техники в 2024 году

МО: ОПК передаст войскам РФ 36 тыс. единиц техники и 16,5 млн средств поражения
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ передаст российским войскам в 2024-м в разы больше, чем за предыдущие два года. Армия получил более 36 тыс. основных образцов военной техники, 16,5 млн средств поражения. Об этом 26 января заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

«В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тыс. основных образцов военной техники, более 16,5 млн средств поражения, более 1 млн единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и средств связи, что в разы превышает аналогичные показатели 2022 и 2023 годов», — сказал он в ходе выступления с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

Криворучко отметил, что по указанным позициям была проведена контрактация и выделено необходимое бюджетное финансирование.

По его словам, система межведомственного взаимодействия позволяет в режиме реального времени контролировать и координировать работу по выполнению гособоронзаказов, а также своевременно реагировать на вопросы о ходе производства и ремонта техники. Он уточнил, что процесс идет успешно и всесторонне обеспечивает потребности группировок войск.

Замглавы Минобороны РФ подчеркнул, что оборонное ведомство круглосуточно контролирует все этапы изготовление и отгрузки приоритетных образцов военной техники в зону проведения спецоперации.

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Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году стране удалось в разы нарастить производство основных вооружений и боеприпасов благодаря модернизации и расширению производственных предприятий ОПК. Он отметил, что рост изготовления оборонной продукции потребовал привлечь большое количество новых квалифицированных специалистов, а также в некоторых случаях перейти на круглосуточный график работы, что благоприятно сказалось на повышении престижа рабочих профессий.

Также Шойгу сообщил, что военно-строительный комплекс в 2023 году был сосредоточен на создании инфраструктуры cил ядерного сдерживания. По его словам, всего построено 2772 здания и сооружения, все запланированные мероприятия полностью реализованы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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