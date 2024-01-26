Политолог усомнился в возможности военного конфликта между КНДР и Южной Кореей

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» 26 января усомнился в возможности начала вооруженного конфликта между КНДР и Южной Кореей.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на сотрудников американской администрации сообщила, что власти КНДР в ближайшие месяцы могут развязать вооруженный конфликт с Южной Кореей. По мнению представителей администрации США, недавние заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына стали более агрессивными.

«Вооруженного конфликта не будет. Риторика далеко не самая сильная и проблемы между Северной и Южной Кореей после окончания войны в 1953 году были гораздо более жесткие в связи и с изменением оружия, и с обстрелами на приграничной территории. Ни к чему это не привело тогда — не приведет и сейчас», — считает политолог.

По его словам, подобные сообщения говорят о нагнетании Соединенными Штатами милитаристской напряженности во всем мире.

«США пытаются продемонстрировать, что они остаются главным ключевым мировым игроком, и, во-первых, хотят своих союзников мобилизовать, не дать им возможность колебаться и думать самостоятельно. Во-вторых, мировую систему вооружения полностью себе подчинить, загрузить свой военно-промышленный комплекс, что у них прекрасно получается», — отметил политолог.

17 января Военно-морские силы (ВМС) Республики Корея вместе с США и Японией провели совместные учения в водах к югу от острова Чеджудо, чтобы отработать борьбу с ракетной угрозой со стороны КНДР. Это первые трехсторонние учения, проведенные после того, как Вашингтон вместе с Токио и Сеулом запустил систему обмена информацией о ракетных запусках Пхеньяна в режиме реального времени.

Еще до этого, 10 января, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея является главным противником и самым враждебным для страны государством. По его словам, на протяжении почти 80 лет Южная Корея «бешено цеплялась только за злобную конфронтацию», чтобы свергать власть и режим КНДР.