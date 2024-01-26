Реклама
Прямой эфир
Общество
Полиция нашла потерявшегося на железной дороге той-терьера
Авто
Россияне потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом
Политика
В Совфеде оценили решение Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО
Политика
В Госдуме заявили о признании Западом успешной работы экономики РФ
Мир
Швейцарцы стали экономить на ресторанах и развлечениях
Мир
В ООН сообщили о 10 миллионах украинских беженцев
Авто
Минтранс разработал новый порядок фиксирования происшествий с такси
Авто
В России произошло 236 ДТП за прошедшие сутки
Мир
В генконсульстве РФ рассказали о требовании к группе «Би-2» покинуть Таиланд
Экономика
Bloomberg сообщило о «повороте судьбы» в экономической гонке США и Китая
Армия
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания РФ
Мир
Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию
Мир
Песков указал на отсутствие осуждения на СБ ООН теракта с Ил-76
Мир
Конгрессмен США заявил о поддержке Вашингтоном Тайваня при любом исходе выборов
Общество
В Российской гильдии кинологов оценили идею налогового вычета для животных
Сюжет:

Политолог усомнился в возможности военного конфликта между КНДР и Южной Кореей

Солонников: США нагнетают обстановку, говоря о войне между КНДР и Южной Кореей
0
Фото: TASS/EPA/YONHAP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» 26 января усомнился в возможности начала вооруженного конфликта между КНДР и Южной Кореей.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на сотрудников американской администрации сообщила, что власти КНДР в ближайшие месяцы могут развязать вооруженный конфликт с Южной Кореей. По мнению представителей администрации США, недавние заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына стали более агрессивными.

«Вооруженного конфликта не будет. Риторика далеко не самая сильная и проблемы между Северной и Южной Кореей после окончания войны в 1953 году были гораздо более жесткие в связи и с изменением оружия, и с обстрелами на приграничной территории. Ни к чему это не привело тогда — не приведет и сейчас», — считает политолог.

По его словам, подобные сообщения говорят о нагнетании Соединенными Штатами милитаристской напряженности во всем мире.

«США пытаются продемонстрировать, что они остаются главным ключевым мировым игроком, и, во-первых, хотят своих союзников мобилизовать, не дать им возможность колебаться и думать самостоятельно. Во-вторых, мировую систему вооружения полностью себе подчинить, загрузить свой военно-промышленный комплекс, что у них прекрасно получается», — отметил политолог.

Достреляться до небес: КНДР меняет стратегию по усилению ядерного потенциала
Зачем Северной Корее новые ракеты и что находится в их зоне досягаемости

17 января Военно-морские силы (ВМС) Республики Корея вместе с США и Японией провели совместные учения в водах к югу от острова Чеджудо, чтобы отработать борьбу с ракетной угрозой со стороны КНДР. Это первые трехсторонние учения, проведенные после того, как Вашингтон вместе с Токио и Сеулом запустил систему обмена информацией о ракетных запусках Пхеньяна в режиме реального времени.

Еще до этого, 10 января, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея является главным противником и самым враждебным для страны государством. По его словам, на протяжении почти 80 лет Южная Корея «бешено цеплялась только за злобную конфронтацию», чтобы свергать власть и режим КНДР.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024