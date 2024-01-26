WSJ сообщил о тайной операции по вывозу икон с Украины во Францию

Во Францию с Украины тайным образом было вывезено более десятка древних православных икон, некоторые из которых датируются VI веком. Как сообщает 25 января The Wall Street Journal, пять из них сейчас представлены на выставке в Лувре, еще 11 хранятся где-то под Парижем.

Экспонаты были вывезены в мае 2023 года «в условиях строжайшей секретности» из киевского Национального музея имени Варвары Ханенко. После начала конфликта на Украине сотрудники музея собрали и спрятали около 25 тыс. реликвий. После они были отправлены через Польшу во Францию под военной охраной в специальных контейнерах с климат-контролем.

«Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся», — рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран.



Он также добавил, что о готовящейся в Лувре выставке с украинскими реликвиями знали немногие. Она открылась летом 2023 года и должна завершиться в конце января.

В июне прошлого года Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что ЮНЕСКО и власти Украины договорились о перевозе икон, мощей и церковной утвари из Киево-Печерской лавры в музеи Европы «для сохранности».

Тогда глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал это решение чудовищным. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вывоз ценностей примером курса президента Украины Владимира Зеленского на разрушение основ украинского общества.

13 июля 2023 года глава СВР Сергей Нарышкин также сообщал, что Киев ведет переговоры с архиепископом Константинополя — Нового Рима Вселенским патриархом Варфоломеем о подключении Константинопольского патриархата к вывозу с Украины хри­стианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок. По его словам, планировалось осуществить вывоз святынь, преподнеся это как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих.