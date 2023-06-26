В МИДе высказались о планах Украины вывезти ценности Киево-Печерской лавры

Планируемый вывоз ценностей Киево-Печерской лавры за границу — пример преступного курса президента Украины Владимира Зеленского на разрушение основ украинского общества, заявила 26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликовали на сайте министерства.

«Подобный вопиющий акт — это очередной пример преступного курса Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, на подрыв общих для наших народов вековых духовных скреп», — сказала Захарова.

По ее мнению, данное решение лишает украинский народ и всё мировое православие религиозного, культурного и исторического достояния.

«Очевидно, что засевшим в Киеве неонацистам чужды интересы жителей страны и сама Украина. Ради собственной наживы они продолжают распродавать ее по частям, отправляя на Запад чернозем, зерно, людей и даже их органы», — отметила она.

Также она указала на то, что ЮНЕСКО заверило РФ в том, что они не будут принимать участие в перемещении православных святынь с Украины и, в частности, с территории объекта Всемирного наследия «Киево-Печерская лавра».

Ранее, 26 июня, Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что ЮНЕСКО и власти Украины договорились о перевозе икон, мощей и церковной утвари из Киево-Печерской лавры в музеи Европы «для сохранности».

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал чудовищной попытку вывезти православные ценности из Киево-Печерской лавры. Он отметил, что информация о планах вывоза культурных ценностей из монастыря носит скандальный характер и требует незамедлительной проверки.

13 июня хозяйственный суд Киева на заседании отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры. Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман подчеркнул, что УПЦ подаст апелляцию на решение суда с целью достижения справедливости и восстановления нарушенных прав прихожан.

Минкультуры Украины в мае сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.