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СВР РФ заявила о переговорах Киева с Варфоломеем по вывозу христианских ценностей

СВР РФ: Киев ведет переговоры с архиепископом Варфоломеем по вывозу с Украины христианских ценностей
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Фото: Global look press/Dil Toffolo
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Киев ведет переговоры с архиепископом Константинополя — Нового Рима Вселенским патриархом Варфоломеем о подключении Константинопольского патриархата к вывозу с Украины хри­стианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок. Об этом сообщил 13 июля директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, планируется осуществить вывоз святынь, преподнеся это как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих.

«По расчетам ук­раинских схизматиков и благоволящего им Константинополя, таким образом Киев сможет избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчали­вом согласии внешних партнеров и международных организа­ций, включая ЮНЕСКО», — передает пресс-служба СВР слова Нарышкина.

Отмечается, что Варфоломей согласовал список ценностей с киевскими властями в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбуле 7 июля.

«Для придания легитимности грабежу эти объекты должны быть связаны с мировым христианским или непосред­ственно византийским православным наследием и подходить для экспозиции в церковных зданиях», — подчеркнул Нарышкин.

Он уточнил, что речь идет о мощах Андрея Первозванного и великомученика Панте­леймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементах Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря Русской православной церкви (РПЦ) в Ровенской области.

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Ранее, 26 июня, СВР РФ сообщила, что ЮНЕСКО и власти Украины договорились о перевозе икон, мощей и церковной утвари из Киево-Печерской лавры в музеи Европы «для сохранности».

Тогда глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал это решение чудовищным. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планируемый вывоз ценностей Киево-Печерской лавры за границу примером курса Зеленского на разрушение основ украинского общества. Также, по ее словам, ЮНЕСКО заверило РФ в том, что они не будут принимать участие в перемещении православных святынь с Украины и, в частности, с территории объекта Всемирного наследия «Киево-Печерская лавра».

13 июня хозяйственный суд Киева на заседании отказал Украинской православной церкви (УПЦ) в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры. Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман подчеркнул, что церковь подаст апелляцию на решение суда с целью достижения справедливости и восстановления нарушенных прав прихожан.

Еще в 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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