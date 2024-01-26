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Генсек НАТО выразил надежду на скорое одобрение Венгрией заявки Швеции

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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в альянсе. Об этом он заявил 26 января на пресс-конференции, приветствуя аналогичное решение со стороны Турции.

«Вступление Швеции в альянс сделает его еще сильнее. Я приветствую одобрение этого решения с стороны парламента Турции и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Приветствую поддержку со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Надеюсь на скорейшую ратификацию, как только парламент Венгрии соберется на заседание в конце февраля», — сказал Столтенберг.

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О том, что Эрдоган утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, стало известно вечером 25 января. Таким образом, Анкара официально завершила процесс ратификации членства Стокгольма в альянсе. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал ключевой вехой одобрение Турцией вступления страны в блок.

На данный момент Венгрия осталась единственной участницей НАТО, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. 24 января Орбан заявил, что правительство страны поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс, добавив, что оно продолжит призывать парламент к одобрению заявки королевства на присоединение к блоку, а также к ратификации этого решения при первой возможности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки.

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