В Совфеде оценили решение Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал «Известиям» 26 января решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана утвердить членство Швеции в НАТО. По словам сенатора, турецкий лидер выудил все нужные ему уступки США ради реализации национальных интересов.

«Эрдоган использовал эту возможность для того, чтобы как можно больше выжить из Вашингтона разного рода уступок в адрес Турции. Для этого он использовал и парламентские инструменты, и переговорный процесс по линии правительства. Эрдоган продолжает делать всё возможное для того, чтобы максимально реализовывать национальные интересы Турецкой Республики», — считает Климов.

При этом сенатор добавил, что инициатором вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс выступил не народ двух государств, а исключительно США.

О том, что Эрдоган утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО стало известно вечером 25 января. Таким образом, Анкара официально завершила процесс ратификации членства Стокгольма в альянсе.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал ключевой вехой одобрение Турцией вступления страны в блок.

На данный момент Венгрия осталась единственной участницей НАТО, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. 24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс, добавив, что правительство страны продолжит призывать парламент к одобрению заявки королевства на присоединение к блоку, а также к ратификации этого решения при первой возможности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки.