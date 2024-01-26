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В Совфеде оценили решение Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО

Сенатор Климов: Эрдоган получил желаемое от США в обмен на пропуск Швеции в НАТО
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Фото: Global Look Press/Marton Monus
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал «Известиям» 26 января решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана утвердить членство Швеции в НАТО. По словам сенатора, турецкий лидер выудил все нужные ему уступки США ради реализации национальных интересов.

«Эрдоган использовал эту возможность для того, чтобы как можно больше выжить из Вашингтона разного рода уступок в адрес Турции. Для этого он использовал и парламентские инструменты, и переговорный процесс по линии правительства. Эрдоган продолжает делать всё возможное для того, чтобы максимально реализовывать национальные интересы Турецкой Республики», — считает Климов.

При этом сенатор добавил, что инициатором вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс выступил не народ двух государств, а исключительно США.

НАТО же: парламент Турции поддержал заявку Швеции на вступление в блок
Почему Анкара пошла на это сейчас, а Стокгольм не спешит договариваться с Будапештом

О том, что Эрдоган утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО стало известно вечером 25 января. Таким образом, Анкара официально завершила процесс ратификации членства Стокгольма в альянсе.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал ключевой вехой одобрение Турцией вступления страны в блок.

На данный момент Венгрия осталась единственной участницей НАТО, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. 24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс, добавив, что правительство страны продолжит призывать парламент к одобрению заявки королевства на присоединение к блоку, а также к ратификации этого решения при первой возможности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки.

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