Браконьеров осудили за отстрел 26 северных оленей на Сахалине

В Сахалинской области вынесен приговор в отношении четырех браконьеров, которые занимались незаконной охотой на северных оленей. Подсудимых приговорили к лишению свободы.

По данным правоохранительных органов, в феврале 2023 года мужчины, используя снегоходы и охотничьи ружья, подстрелили 26 животных. В их числе были беременные самки. При этом северные олени включены в Красную книгу Сахалинской области, их отстрел запрещен. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Браконьеры в полном объеме признали свою вину, раскаялись в содеянном и возместили ущерб в размере 4,74 млн рублей. Суд приговорил троих охотников к лишению свободы на срок от шести месяцев до одного года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Одного мужчину приговорили к условному сроку.

На Таймыре задержан браконьер, который выловил более 1 тыс. экземпляров редкой краснокнижной рыбы. Ущерб оценивается более чем в 2,9 млн рублей.