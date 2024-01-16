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Браконьер выловил более 1 тыс. экземпляров редкой краснокнижной рыбы

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Фото: t.me/mvd_24
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На Таймыре браконьер выловил более 1 тыс. экземпляров редкой краснокнижной рыбы, возбуждено уголовное дело. Об этом 16 января сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Отмечается, что в октябре 2023 года на реке Енисей удалось задержать 68-летнего мужчину, который с помощью моторной лодки и сетей незаконно осуществлял вылов водных биологических ресурсов.

В ходе проверки плавательного судна полицейскими были обнаружены пять сетей, а также более 1 тыс. экземпляров рыбы породы сиг, из которой мужчина выпотрошил икру. Экспертиза установила, что водным биологическим ресурсам государства был причинен особо крупный ущерб в размере более 2,9 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Ранее, 23 декабря, Восточное межрегиональное следственное управлении на транспорте СК России сообщило, что суд признал виновными трех человек в незаконной добыче туши тигра. Мужчины попытались продать тушу за 700 тыс. рублей. Индустриальный районный суд Хабаровска назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех лет до четырех лет восьми месяцев в колонии общего режима. Также каждого приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей.

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