Трех человек осудили за незаконную добычу тигра в Хабаровском крае
Суд признал виновными трех человек в незаконной добыче туши тигра и попытке ее продажи. Об этом 23 декабря сообщило Восточное межрегиональное следственное управлении на транспорте СК России.
«Следствием и судом установлено, что в марте 2023 года трое мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, перевезли на автомобиле из района имени Лазо Хабаровского края в город Хабаровск незаконно добытую тушу особо ценного дикого животного — амурского тигра», — говорится в сообщении.
В дальнейшем фигуранты попытались продать тушу за 700 тыс. рублей возле железнодорожного перегона Хабаровск II – Красная Речка лицу, которое действовало в рамках оперативно-разыскных мероприятий ФСБ России.
Индустриальный районный суд Хабаровска назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех лет до четырех лет восьми месяцев в колонии общего режима. Также каждого приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей.
Ранее, 20 сентября, в Омской области была пресечена попытка контрабанды краснокнижных соколов-сапсанов. Злоумышленники пытались вывезти из России восемь сапсанов — редких хищных птиц из семейства соколиных, находящихся под угрозой исчезновения.