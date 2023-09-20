В Омской области пресечена попытка контрабанды краснокнижных соколов-сапсанов

Уголовные дела о покушении на контрабанду и незаконном обороте особо ценных диких животных возбуждены в Омской области, после того как там была пресечена попытка вывоза в Казахстан восьми краснокнижных соколов-сапсанов. Об этом сообщила 20 сентября старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

Дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Покушение на контрабанду особо ценных редких животных») и по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ («Незаконный оборот особо ценных диких животных принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ»).

Сотрудники ведомства задержали двух жителей Узбекистана и одного гражданина Казахстана 14 сентября на границе Омской области с Казахстаном. Злоумышленники пытались вывезти из России восемь сапсанов — редких хищных птиц из семейства соколиных, находящихся под угрозой исчезновения. Следователи установили, что хищники были куплены в Хакасии и перевезены в РФ в машине со специально оборудованным тайником.

Все трое подозреваемых заключены под стражу. Изъятые животные направлены в эколого-биологический центр на реабилитацию.

До этого, 24 марта, сотрудники Башкортостанской таможни выявили международный канал контрабанды дериватов редких животных и птиц. Преступная группа лиц организовала транспортировку за рубеж шкур и чучел птиц и млекопитающих, полученных от браконьеров. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенное организованной преступной группой»).