Ученая назвала поцелуи лучшим способом ухода за губами

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 27 января рассказала «Известиям» о правилах ухода за губами в зимний период.

По ее словам, губы обычно пересыхают и растрескиваются в холодную погоду. Холод препятствует нормальному кровоснабжению кожи губ, при этом сальные железы на губах отсутствуют. Облизывая губы, пытаясь их смочить, мы только усугубляем проблему, указала ученая.

«Поможет ли гигиеническая помада? Во многих таких помадах содержатся минеральные масла, которые образуют пленку на губах. С одной стороны — да, это создает защитный слой, который не дает губам переохлаждаться и сохраняет влагу, с другой стороны, влага, выступившая из кожи губ, копится, вымывая естественный защитный жир из кожи губ, и они становятся еще суше. Поэтому эффект от такой помады недолгий, ее требуется применять постоянно», — сказала эксперт.

Если в составе гигиенической помады есть глицерин или вазелин, то и такая помада спасает ненадолго, отметила Лялина. Глицерин — естественный «сборщик» влаги, поэтому он тоже вытянет воду из кожи губ, и они потрескаются.

«Таким образом, гигиеническая помада — не выход. Вместо этого лучше приготовить «домашнюю» мазь-помаду из натуральных растительных жиров, которые схожи с кожными — это масло ши (перелить в роллер и наносить), масло какао (кусочки масла можно хранить в небольшой баночке или залить в форму из-под помады). Также можно использовать натуральный пчелиный воск, нанося его на губы вместо помады», — сказала она.

Чтобы быстро вылечить обветренные или потрескавшиеся губы, можно использовать натуральный мед. Смажьте губы вечером перед сном, и утром вам станет легче, сообщила ученая.

«Безотказный способ ухода за губами — поцелуи. Когда мы целуемся, кожное сало с кромки губ попадает на их внутреннюю красную часть и улучшает кровоснабжение, а значит, влага сохраняется. Кстати, сухость губ может быть звоночком, свидетельствующим о нехватке микроэлементов (железа, цинка и витамина В) или нарушении работы щитовидной железы. Поэтому, если проблема заживления затягивается или повторяется — сдайте кровь на содержание вышеупомянутых микроэлементов и гормонов», — заключила Лялина.

В ноябре прошлого года врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Кристина Малкина в беседе с «Известиями» сообщила, что для сохранения молодости и упругости кожи нужно добавить в свой рацион зеленые овощи и фрукты — шпинат, брокколи, киви, авокадо, ягоды, богатые антиоксидантами. Они помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими старение кожи. Кроме того, эти продукты содержат витамины С и Е, которые улучшают кровообращение, способствуют выработке коллагена, замедляют процессы старения, ускоряют обновление клеток, борются с образованием пигментации.