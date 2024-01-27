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Ученая назвала поцелуи лучшим способом ухода за губами

Ученая Лялина: лучший способ ухода за губами — поцелуи
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 27 января рассказала «Известиям» о правилах ухода за губами в зимний период.

По ее словам, губы обычно пересыхают и растрескиваются в холодную погоду. Холод препятствует нормальному кровоснабжению кожи губ, при этом сальные железы на губах отсутствуют. Облизывая губы, пытаясь их смочить, мы только усугубляем проблему, указала ученая.

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«Поможет ли гигиеническая помада? Во многих таких помадах содержатся минеральные масла, которые образуют пленку на губах. С одной стороны — да, это создает защитный слой, который не дает губам переохлаждаться и сохраняет влагу, с другой стороны, влага, выступившая из кожи губ, копится, вымывая естественный защитный жир из кожи губ, и они становятся еще суше. Поэтому эффект от такой помады недолгий, ее требуется применять постоянно», — сказала эксперт.

Если в составе гигиенической помады есть глицерин или вазелин, то и такая помада спасает ненадолго, отметила Лялина. Глицерин — естественный «сборщик» влаги, поэтому он тоже вытянет воду из кожи губ, и они потрескаются.

«Таким образом, гигиеническая помада — не выход. Вместо этого лучше приготовить «домашнюю» мазь-помаду из натуральных растительных жиров, которые схожи с кожными — это масло ши (перелить в роллер и наносить), масло какао (кусочки масла можно хранить в небольшой баночке или залить в форму из-под помады). Также можно использовать натуральный пчелиный воск, нанося его на губы вместо помады», — сказала она.

Чтобы быстро вылечить обветренные или потрескавшиеся губы, можно использовать натуральный мед. Смажьте губы вечером перед сном, и утром вам станет легче, сообщила ученая.

«Безотказный способ ухода за губами — поцелуи. Когда мы целуемся, кожное сало с кромки губ попадает на их внутреннюю красную часть и улучшает кровоснабжение, а значит, влага сохраняется. Кстати, сухость губ может быть звоночком, свидетельствующим о нехватке микроэлементов (железа, цинка и витамина В) или нарушении работы щитовидной железы. Поэтому, если проблема заживления затягивается или повторяется — сдайте кровь на содержание вышеупомянутых микроэлементов и гормонов», — заключила Лялина.

В ноябре прошлого года врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Кристина Малкина в беседе с «Известиями» сообщила, что для сохранения молодости и упругости кожи нужно добавить в свой рацион зеленые овощи и фрукты — шпинат, брокколи, киви, авокадо, ягоды, богатые антиоксидантами. Они помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими старение кожи. Кроме того, эти продукты содержат витамины С и Е, которые улучшают кровообращение, способствуют выработке коллагена, замедляют процессы старения, ускоряют обновление клеток, борются с образованием пигментации.

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