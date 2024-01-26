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Ученые рассказали о использовании раками-отшельниками мусора в качестве панциря

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Фото: Global Look Press/Sergey Tzarev
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Раки-отшельники по всему миру стали использовать в качестве панциря не раковины, а мусор, например, фрагменты стеклянных бутылок, электрических лампочек или пластиковые крышки. Об этом написал научный журнал Science of the Total Environment, выдержку из которого привел 13 января портал Science Direct.

«Десять из 16 видов наземных раков-отшельников используют искусственные раковины, и такое поведение наблюдается на всех тропических побережьях Земли», — отметили глобальность феномена исследователи.

Ученые связывают эту тенденцию с доступностью мусора, поэтому ракам проще найти пластиковую искусственную раковину, чем раковину моллюска.

В интервью «Би-би-си» авторы научной статьи отметили, что пока неизвестно, каковы последствия этой тенденции для крабов-отшельников. Однако она может иметь и положительные стороны, поскольку количество естественных раковин улиток сокращается, ученые предполагают, что ракам будет проще найти искусственные альтернативы. Кроме того, легкие пластиковые «раковины» могут даже помочь выжить маленьким и слабым крабам, поскольку их легче переносить.

В исследовании также отмечается, что во всём мире морские обитатели больше всего страдают от загрязнения пластиком. Например, фрагменты пластика животное может проглотить, или морская особь может застрять или запутаться в каком-нибудь пластиковом предмете, что может привести к травме или смерти.

Согласно результатам другого недавнего исследования о масштабах загрязнения пластиком, данные которого также приводит «Би-би-си», в океанах плавает не менее 171 трлн пластиковых предметов. Если не принять никаких мер, то к 2040 году это количество может увеличиться почти в три раза, предупреждают эксперты.

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Ранее, в ноябре, «Газета.Ru» писала о том, что американские ученые обнаружили, что микроскопический зоопланктон способен с огромной скоростью усиливать загрязнение морской и пресной воды частицами нанопластика размером менее одного микрона. Как выяснили специалисты, коловратки — крошечные простейшие существа, распространенные по всему миру, — измельчают микропластик на еще более мелкие и опасные фрагменты.

В том же месяце генпрокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд на PepsiCo и обвинила ее в загрязнении природы одноразовыми упаковками. В заявлении отмечается, что такая одноразовая упаковка быстро начинает разрушаться и выделять опасный микропластик, попадая в окружающую среду. Вещество также обнаружили у обитающих в озере Эри и реке Буффало рыб.

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