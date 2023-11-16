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В штате Нью-Йорк подали в суд на PepsiCo из-за загрязнения природы

В штате Нью-Йорк подали в суд на PepsiCo из-за загрязнения природы

Генпрокурор штата Нью-Йорк обвинил PepsiCo в загрязнении реки пластиком
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Фото: commons.wikimedia.org
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Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд на американскую корпорацию по производству пищевой продукции PepsiCo и обвинила ее в загрязнении природы одноразовыми упаковками. Соответствующая информация была опубликована на сайте офиса прокурора в среду, 15 ноября.

«Все ньюйоркцы имеют право на чистую воду, в то время как безответственное отношение PepsiCo к упаковкам и маркетингу ставит под угрозу реку Баффало, окружающую природу и здоровье граждан. <...> Я без колебаний брошу вызов крупным корпорациям, которые подвергают риску здоровье и безопасность обычных жителей Нью-Йорка и нашей планеты», — отметила она.

Компания PepsiCo со штаб-квартирой в штате Нью-Йорк производит «как минимум 85 различных брендов напитков и 25 брендов закусок» в одноразовой упаковке, отмечается в публикации. Такие материалы стали основной причиной загрязнения реки, которая протекает в западной части штата. В исследовании говорится, что более 17% мусора, найденного рядом с водоемом, произвела корпорация.

В заявлении отмечается, что такая одноразовая упаковка быстро начинает разрушаться и выделять опасный микропластик, попадая в окружающую среду. Вещество также обнаружили у обитающих в озере Эри и реке Буффало рыб, многие из которых являются источником пищи для местных жителей.

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