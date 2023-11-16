В штате Нью-Йорк подали в суд на PepsiCo из-за загрязнения природы
Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд на американскую корпорацию по производству пищевой продукции PepsiCo и обвинила ее в загрязнении природы одноразовыми упаковками. Соответствующая информация была опубликована на сайте офиса прокурора в среду, 15 ноября.
«Все ньюйоркцы имеют право на чистую воду, в то время как безответственное отношение PepsiCo к упаковкам и маркетингу ставит под угрозу реку Баффало, окружающую природу и здоровье граждан. <...> Я без колебаний брошу вызов крупным корпорациям, которые подвергают риску здоровье и безопасность обычных жителей Нью-Йорка и нашей планеты», — отметила она.
Компания PepsiCo со штаб-квартирой в штате Нью-Йорк производит «как минимум 85 различных брендов напитков и 25 брендов закусок» в одноразовой упаковке, отмечается в публикации. Такие материалы стали основной причиной загрязнения реки, которая протекает в западной части штата. В исследовании говорится, что более 17% мусора, найденного рядом с водоемом, произвела корпорация.
В заявлении отмечается, что такая одноразовая упаковка быстро начинает разрушаться и выделять опасный микропластик, попадая в окружающую среду. Вещество также обнаружили у обитающих в озере Эри и реке Буффало рыб, многие из которых являются источником пищи для местных жителей.
Ранее, 17 июня, жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде. В числе опасных биопатогенов, выявленных в Черном море и реке Дунай, сальмонелла, рота-, астровирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов. Опасные биопатогены обнаружили в воде открытых водоемов Одесской области, в частности в Черном море и реке Дунай.