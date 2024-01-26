Синоптик рассказала о погоде в выходные в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова 26 января рассказала «Известиям» о погоде в Москве в выходные, 27 и 28 января.

Синоптик сообщила, что в выходные погода улучшится, потому что будет расти атмосферное давление, и постепенно власть над погодой перейдет к антициклону.

«То есть сырой и ненастной погоды не будет. Что касается температурного режима, то, если в прошедшие сутки температура воздуха была выше климатической нормы где-то на четыре-пять градусов, то в выходные дни температура воздуха постепенно вернется к норме», — сказала она.

Так, по словам Поздняковой, в течение субботы температура воздуха будет постепенно понижаться, потому что будет порциями поступать северный, северо-западный ветры.

«Мы ожидаем, что в ночные часы в столичном регионе где-то будет порядка -5...-7 градусов — дневная температура. В воскресный день у нас будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночь будет более морознее, чем накануне — где-то в пределах -8...-10. Дневная температура останется в пределах -5 градусов. То есть температура воздуха практически приблизится к климатической норме. Это хорошо, потому что приятно жить в тех условиях, которые более характерны для нашего региона», — заключила эксперт.

Ранее в этот день синоптик Александр Шувалов рассказал, что погода в феврале будет похожа на январскую: россиян ожидают резкие перепады температур и атмосферного давления.