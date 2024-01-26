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ГИБДД назвала главные причины тяжелых ДТП в Москве

ГИБДД Москвы: в столице произошло более 8 тыс. ДТП в 2023 году
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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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По итогам 2023 года в Москве было зарегистрировано 8090 ДТП. В них 304 человека погибли и 8967 человек получили ранения, сообщила 26 января столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Чаще всего люди гибли и получали травмы при столкновении транспортных средств и наездах на пешеходов. Причинами таких аварий становились нарушения, связанные с несоблюдением дистанции и очередности проезда, а также несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

Самым аварийным месяцем на столичных дорогах в прошлом году стал сентябрь. Меньше всего аварий было зарегистрировано в декабре.

В России произошло 212 ДТП за прошедшие сутки

24 января газета «Коммерсант» сообщала, что Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось ограничить эксплуатацию любых комплексов автоматической фиксации нарушений, кроме принадлежащих государству.

18 января столичный дептранс сообщил, что камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. Камера фиксирует траекторию и скорость движения автомобиля и делает несколько снимков.

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