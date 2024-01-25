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В России произошло 212 ДТП за прошедшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 212 ДТП, в которых погибли 18 человек и 268 получили травмы. Об этом 24 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 23 ДТП, ранения получили 25 детей, погибших нет.

В регионах страны сохраняются временные перекрытия дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Так, на Сахалине из-за сильной метели и ограничения видимости нет движения на участках трех федеральных автодорог: Южно-Сахалинск — Оха, Южно-Сахалинск — Корсаков и Южно-Сахалинск — Холмск. В Северной Осетии — Алании на территории Грузии временно ограничено движение грузового транспорта по автодороге Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Республикой Грузия в направлении на выезд из РФ.

В Ленинградской области утром из-за 10 мелких ДТП с участием 13 автомобилей, в одном из которых травмы получили два человека, временно перекрывали движение по федеральной автотрассе «Нарва» с 44 км в направлении Санкт-Петербурга. Сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд перекрытого участка трассы. В Самарской области восстановлено движение по автодороге «Урал», а в Татарстане — по трассе «Восток», ограничения ранее вводились из-за зимней непогоды.

На федеральной трассе Казань — Оренбург — Акбулак у иностранного дальнобойщика машина сломалась на трассе, он не смог самостоятельно решить проблему и обратился в полицию. Оказалось, что у грузовика возникла проблема в топливной системе. Оренбургские автоинспекторы напоили водителя горячим чаем, а затем отправились на АЗС, купили необходимую жидкость и прокачали топливную систему, благодаря чему дальнобойщик продолжил путь.

В случае непогоды Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, а в городских условиях пользоваться общественным транспортом.

«Если все-таки у вас есть необходимость сесть за руль, Госавтоинспекция призывает водителей перед выездом проверить функционирование всех внешних световых приборов автомобиля, уровень топлива и стеклоомывающей жидкости. Всегда помните, что снежные осадки и метель не только сильно ухудшают видимость, но и уменьшают сцепление транспортного средства с дорогой, значительно увеличивая его тормозной путь, поэтому осуществляйте движение с пониженной скоростью, увеличив дистанцию между транспортными средствами, при этом избегая резких и неоправданных маневров», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Автомобильное движение по трассе М-12 «Восток» с 684-го до 766-го км в Татарстане восстановлено, 24 января сообщила пресс-служба «Автодора». Движение было перекрыто для всех видов транспорта из-за плохих погодных условий.

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