В Ростове-на-Дону арестовали двух агентов ВСУ

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали двух агентов Украины за сбор данных о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, участвующих в специальной военной операции. Об этом 26 января сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Задержаны два гражданина Российской Федерации. <...> Выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

По данным следствия, задержанные инициативно связались с представителем украинских спецслужб. После они согласились собирать и передавать информацию в отношении подразделений ВС РФ в зоне спецоперации.

В настоящее время обвиняемые находятся под арестом по решению Октябрьского районного суда города. Проводятся необходимые следственные мероприятия, добавили в ведомстве.

До этого, 19 января, агента украинской разведки задержали в Хабаровске за планирование убийства российских военных и передачу Киеву данных об используемых российскими солдатами радиочастотах. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 29 декабря, сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя, планировавшего вступить в террористическое объединение и участвовать в действиях против российской армии, при его попытке выезда на территорию Украины. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 («Приготовление к государственной измене»), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 («Приготовление к участию в деятельности террористической организации») УК РФ.