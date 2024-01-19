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Агента ГУР задержали в Хабаровске за подготовку к убийству военных РФ

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Агента украинской разведки задержали в Хабаровске за планирование убийства российских военных и передачу Киеву данных об используемых российскими солдатами радиочастотах. Об этом 19 января сообщает ФСБ РФ.

Установлено, что местный житель осуществлял, по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, сбор и передачу данных о военных РФ, участвующих в спецоперации, в том числе и об используемых ими радиочастотах.

«Задержанный, по поручению иностранной спецслужбы, планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края. Уголовное дело в отношении фигуранта, возбужденное по ст. 275 УК России («Госизмена». — Ред.), расследуется УФСБ России по Хабаровскому краю», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Ранее, 17 января, сотрудники ФСБ задержали жителя Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР), который собирал сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Следствие продолжается.

До этого, 15 января, Курганский областной суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 20-летнего студента, завербованного спецслужбами Украины. Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») в отношении осужденного расследовало УФСБ России по региону.

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