Эндокринолог Павлова развенчала миф о пользе кефира на ночь

Когда специалисты рассмотрели кисломолочные продукты — кефир, ряженку и простоквашу с точки зрения их влияния на уровень глюкозы и инсулина в крови, отношение к ним как к идеальным вечерним перекусам изменилось, рассказала 26 января врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Существует давняя рекомендация, что на ночь следует пить кисломолочные напитки типа кефира, простокваши или ряженки. Десятки лет люди ее выполняли, но оказалось, что польза употребления таких продуктов перед сном — всего лишь миф», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Павлова пояснила, что в последние годы появились новые знания, которые позволяют использовать такие понятия, как гликемический и инсулиновый индекс. Это дало возможность с нового ракурса оценить продукты и увидеть, как меняется уровень глюкозы и инсулина в крови после их употребления.

Доктор предупредила: если регулярно подкрепляться перед сном кисломолочными продуктами, это может привести к накоплению жировой ткани и развитию диабета.

«У кисломолочных продуктов и так высокий инсулиновый индекс, а у нас еще и максимальная активность гормона инсулина по вечерам. Получается, что человек пьет кефир и довольный идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать», — описала Павлова нездоровый механизм работы кисломолочного продукта.

Эндокринолог указала на то, что злоупотребление этими продуктами на ночь может привести к нарушению гликемии натощак, то есть преддиабету. Кроме того, этот процесс будет способствовать набору жировой ткани, резюмировала врач.

16 января врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов в беседе с «Известиями» рассказал, может ли молоко быть вредным. По его словам, в некоторых случаях этот продукт может принести вред здоровью.

2 октября 2023 года врач-диетолог, д.м.н. Михаил Гинзбург назвал творог, сметану и кефир самыми полезными кисломолочными продуктами. Он рассказал о суточной норме их потребления и отметил, что кисломолочные продукты стоит включать в ежедневный рацион.