Россиянам рассказали об опасностях при установке на смартфон определителя номера

Призванные бороться со спамом и мошенниками приложения для смартфонов для определения номера могут быть опасны для конфиденциальных данных владельца устройства. Об этом сообщил 26 января руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

По словам эксперта, подобное ПО при установке нередко может запрашивать доступ не только к списку контактов, но к сообщениям, файловой системе, фото и видео, микрофону, данным геолокации и сведениям об активности приложений. Ульянов подчеркнул, что в таком случае некоторые собираемые программой данные могут передаваться как разработчику, так и сторонним организациям.

«Сам пользователь должен решить, готов ли он предоставить такие разрешения приложению, будет ли прок от использования. В группу повышенного риска входят программы с небольшим количеством установок, недавно добавленные в магазин приложений, а также устанавливаемые из сторонних источников», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ульянов отметил, что определитель номера и фильтр для спама можно рассматривать как дополнительный уровень защиты. Кроме того, эксперт отметил, что не стоит рассчитывать на абсолютную точность распознавания входящих звонков.

Ранее, 17 января, в ЦБ РФ рассказали, что мошенники начали подделывать голоса родных и знакомых своих потенциальных жертв. В регуляторе рассказали, что злоумышленники могут входить в контакт с человеком от имени его близких, имитируя их голоса при помощи специальных программ, для того чтобы вынудить человека раскрыть необходимые сведения или совершить денежный перевод. Сообщается, что чаще всего злоумышленники применяют адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека, например на основе информации, которую он сам разместил на открытых ресурсах.

В ноябре прокуратура Москвы назвала самые распространенные методы, которые используют мошенники для хищения денег. Звонки от фальшивых сотрудников банка или правоохранительных органов стали самым часто используемым способом. В этом случае злоумышленники просят перевести деньги на «безопасный счет» или уговаривают продать квартиру по «фиктивной сделке».