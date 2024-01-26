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В Приамурье иностранка пыталась вывезти из России фрагменты рога вымершего животного

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Фото: ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ
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В Приамурье гражданка зарубежной страны была задержана правоохранителями при попытке провезти через государственную границу части вымершего шерстистого носорога стоимостью порядка 1,8 млн рублей. Об этом 26 января сообщает управление транспортной полиции Забайкалья.

Вес контрабандного груза составил более 3 кг. Всего женщина планировала вывезти из страны три фрагмента рога вымершего животного. Предполагаемый возраст артефакта ― около 15 тыс. лет. Согласно проведенной экспертизе ученых Института геологии и природопользования ДВО РАН в Благовещенске, обнаруженные сотрудниками ФСБ России по Амурской области кости такой сохранности крайне редки и представляют собой культурную ценность.

«Рыночная стоимость контрабанды оценивается в 1 796 352 рубля. Подозреваемая задержана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей», ― сказано в заявлении правоохранителей.

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Аналогичный инцидент произошел в ноябре прошлого года. Тогда иностранка хотела вывезти из России через границу в Амурской области фрагменты рога шерстистого носорога, возраст которого составляет около 13 тыс. лет. Общий вес предметов контрабанды составил 3,2 кг, а стоимость товара — 1,7 млн рублей.

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