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В Приамурье иностранка пыталась вывезти за границу рог шерстистого носорога

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Фото: Управление ФСБ РФ по Амурской области
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Иностранка хотела вывезти из России через границу в Амурской области фрагменты рога шерстистого носорога, возраст которого составляет около 13 тыс. лет. Такую информацию предоставили в пресс-службе Пограничного управления (ПУ) ФСБ России по региону во вторник, 14 ноября.

«В смешанном пункте пропуска через государственную границу РФ «Благовещенск» выявлена иностранная гражданка, которая пыталась вывезти под одеждой, с сокрытием от таможенного и пограничного контролей, предметы», — рассказали в ведомстве.

По информации местного издания «Амурская правда», общий вес предметов контрабанды составил 3,2 кг, а стоимость товара — 1,7 млн рублей. Женщине грозит до 12 лет тюремного заключения,

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Ранее, 3 октября, сообщалось, что житель Амурской области пытался незаконно вывезти из Якутии 18 кг природного золота. Примерная стоимость драгметалла — 107 млн рублей.

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