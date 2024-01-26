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В РФ создали летающий быстрее всех коптеров на СВО дрон-конвертоплан «Ловкий»

Разработчик сообщил о создании в РФ дрона-конвертоплана, летающего в 2,5 раза быстрее всех коптеров на СВО
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», который способен летать в 2,5 раза быстрее и дольше, чем любой другой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в зоне спецоперации на Украине. Об этом 26 января сообщила в беседе с «РИА Новости» компания-разработчик данного устройства «Хардберри-РусФактор».

«Сегодня мы предлагаем военному ведомству наш БПЛА «Ловкий». Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 км/ч. Мы выбрали такую схему для экономии энергии: он взлетает как обычный квадрокоптер, потом уже, самостоятельно разгоняясь в воздухе, летит по законам аэродинамики как самолет», — рассказал генеральный директор компании Алексей Герман.

В то же время заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев пояснил, что остальные представленные на рынке дроны вертикального взлета и посадки остаются по сути обычными квадрокоптерами с максимальной скоростью 85 км/ч. При этом «Ловкий» летит «на крыльях», то есть после набора высоты расходует на 70% меньше энергии. Это позволяет ему находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.

Отмечается, что дальность полета и передачи данных новинки — до 50 км, высота полета — до пяти км, продолжительность полета — 1,5 часа. Для запуска беспилотника не требуется катапульта, поэтому обслуживать его может всего один оператор.

По словам Евсеева, изделие уже получило патент на промышленный образец.

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Ранее, 18 января, в конструкторском бюро (КБ) «Стратим» сообщили об окончании цикла летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань» — «Ястреба». Это летающее крыло с наведением по координатам, поражающее объекты на дистанции до 350 км. Ожидается, что готовое изделие планируется выпустить в первом полугодии 2024 года.

Ранее, 16 января, сообщалось, что подразделения российской армии на некоторых направлениях в зоне СВО начали проводить ковровые бомбардировки позиций ВСУ при помощи беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». В компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат.

До этого, 14 января, в Минобороны России рассказали, что на танках армии России в зоне проведения СВО на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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