Apple позволит пользователям из ЕС скачивать приложения из сторонних магазинов

Компания Apple 25 января сообщила о новых возможностях для пользователей в странах Евросоюза (ЕС) в соответствии с антимонопольными требованиями. Им позволят загружать приложения не только из App Store, но и со сторонних ресурсов, что может стать угрозой для безопасности устройств, отметили в компании.

Кроме возможности загружать программное обеспечение, скачанное за пределами App Store, клиенты смогут использовать альтернативные платежные системы и выбирать новый браузер по умолчанию. Новые возможности и изменения в iOS, Safari и App Store станут доступны пользователям в 27 странах ЕС с марта 2024 года.

«Изменения, о которых мы объявляем сегодня, соответствуют требованиям закона о цифровых рынках в Европейском союзе, которые призваны защитить пользователей ЕС от растущего числа угроз конфиденциальности и безопасности, которые, однако, этот регламент увеличивают. Нашим же приоритетом остается создание наилучшего и максимально безопасного опыта для наших пользователей в ЕС и во всем мире», — отметил в релизе глава отдела маркетинга Apple, который сейчас управляет App Store, Фил Шиллер.

Радикальные изменения, которые вступят в силу в марте в рамках операционной системы Apple iOS 17.4, налагают жесткие ограничения на крупнейшие технологические фирмы и расширяют полномочия комиссии ЕС как антимонопольного органа региона. Apple пытается оспорить эти правила в судах ЕС, уточнило агентство Bloomberg.

Заявление Apple потрясло инвесторов, которые отправили акции компании в минус после небольшого роста на бирже 25 января. Руководители компании предупредили, что объявленные изменения действительно угрожают подорвать давний акцент компании на безопасности пользователей.

«Apple вынуждена создавать технологию, позволяющую устанавливать сторонние приложения, и это сопряжено с риском. Это может стать серьезной угрозой для конфиденциальности, безопасности и целостности вашего устройства. Таким образом, Apple внедряет технологии и политику, чтобы попытаться минимизировать этот риск», — сказал Шиллер в интервью агентству.

15 января стало известно, что в 2023 году компания Apple поставила на рынок 234,6 млн смартфонов, обогнав Samsung на 8 млн единиц и став лидирующим производителем. В топ-5 также попали китайские компании Oppo и Transsion с долями 8,8 и 8,1% соответственно, которые предоставили на рынок 198 млн телефонов.

В начале декабря 2023 года международная аналитическая компания Counterpoint Research составила рейтинг самых продаваемых смартфонов с июля по сентябрь 2023 года. Наиболее популярным гаджетом стал Apple iPhone 14.