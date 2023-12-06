Названы самые популярные смартфоны в третьем квартале 2023 года

Международная аналитическая компания Counterpoint Research, которая специализируется на исследованиях рынка потребительской электроники и технологий, составила рейтинг самых продаваемых смартфонов с июля по сентябрь 2023 года. Результаты исследования опубликованы на сайте компании.

Самым популярным смартфоном, согласно рейтингу, стал Apple iPhone 14. Следующие три строчки также заняла продукция «яблочной» компании: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 13. При этом лидер продаж, iPhone 14, сохраняет такую позицию уже три квартала подряд, уточняет Counterpoint Research.

На пятой, шестой, седьмой, восьмой и десятой строчках рейтинга расположились пять моделей Samsung Galaxy: А14, A14 5G, А54, А04е и А34 соответственно. Между ними, на девятом месте, оказался Xiaomi со своим смартфоном Redmi 12C.

По данным аналитической компании, на 10 этих смартфонов пришлось 19% продаж в III квартале текущего года. Redmi 12C поднялся на три позиции по сравнению с прошлым кварталом, став особенно популярным на Ближнем Востоке и в странах Латинской Америки.

Ранее, 1 декабря, аналитики рассказала «Известиям», что в России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов. Так, в январе–ноябре было реализовано около 27 млн аппаратов, что чуть больше, чем в самом благополучном для рынка 2020 году.