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Цена барреля нефти Brent на ICE превысила $82 впервые с 30 ноября 2023 года

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE превысила $82 за баррель впервые с 30 ноября 2023 года, свидетельствуют 25 января данные площадки.

По данным торгов, около 21:36 мск стоимость Brent выросла до $82,09 за баррель. Однако спустя несколько минут цена опустилась ниже $82,0.

К 21:43 мск Brent вновь перешагнула отметку в $82,0 и торговалась на уровне $82,01.

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В ноябре прошлого года доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов рассказал «Известиям», что цена нефти может вернуться на траекторию постепенного, но уверенного роста, обусловленного сокращением предложения со стороны ОПЕК+ и расширением мирового спроса на нефть. Он не исключил, что в 2024-м стоимость нефти будет стремиться к диапазону $95–100 за баррель.

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