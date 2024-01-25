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Женщина погибла в ДТП с машиной скорой помощи в Тверской области

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Два легковых автомобиля и машина скорой помощи столкнулись на дороге в Тверской области. Одна женщина погибла.

Авария произошла утром 25 января на улице Гагарина в поселке Пригородном Вышневолоцкого округа. По данным «Тверских ведомостей», 68-летняя женщина за рулем автомобиля Ford по неустановленной причине допустила выезд на встречную полосу. В результате легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. Медицинский транспорт после удара также выехал на встречную полосу и врезался в машины Hyundai.

Водитель Ford погибла на месте. Пассажир скорой помощи получил травмы.

В Свердловской области легковой автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу дороги в Березовском районе и столкнулся с машиной BMW. Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте.

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