Женщина погибла в ДТП с машиной скорой помощи в Тверской области
Два легковых автомобиля и машина скорой помощи столкнулись на дороге в Тверской области. Одна женщина погибла.
Авария произошла утром 25 января на улице Гагарина в поселке Пригородном Вышневолоцкого округа. По данным «Тверских ведомостей», 68-летняя женщина за рулем автомобиля Ford по неустановленной причине допустила выезд на встречную полосу. В результате легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. Медицинский транспорт после удара также выехал на встречную полосу и врезался в машины Hyundai.
Водитель Ford погибла на месте. Пассажир скорой помощи получил травмы.
В Свердловской области легковой автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу дороги в Березовском районе и столкнулся с машиной BMW. Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте.