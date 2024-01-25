В Свердловской области два человека погибли в лобовом ДТП
На трассе Екатеринбург–Реж–Алапаевск в Березовском районе Свердловской области два человека погибли в результате лобового столкновения легковых автомобилей. Об этом 25 января сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Уточняется, что водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем BMW.
«В результате автоаварии водитель и пассажир Lada погибли на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель иномарки с различными травмами доставлен в больницу для оказания необходимой помощи», — пишет ведомство в своем Telegram-канале.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП, на данном участке дороги организовано реверсивное движение.
Ранее, 23 января, в Кинель-Черкасском районе Самарской области в результате лобового столкновения Lada Grantа и BMW погибла девушка, находившаяся за рулем отечественной машины.