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Porsche Macan нового поколения стал электрическим

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Фото: Porsche
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Модель Porsche Macan второго поколения стала электромобилем. Немецкий автопроизводитель представил первый электрический кроссовер марки 25 января.

Новинка построена на платформе Premium Platform Electric (PPE), на которой также базируется будущий электрический Audi Q6 e-Tron. Porsche Macan оснащен системой полного привода с мотором на каждой оси и 800-вольтовой архитектурой с аккумуляторной батареей мощностью 100 киловатт-часов. Длина кроссовера составляет 4786 мм, что на 58 мм больше, чем у Macan с двигателем внутреннего сгорания.

Силовая установка базового Macan 4 развивает 408 л.с. (648 Нм), разгон до «сотни» занимает около пяти секунд. Мощность Macan Turbo составляет 659 л.с. (1130 Нм), с нуля до 100 км/ч он способен разгоняться за 3,3 секунды. Максимальная скорость — 220 и 260 км/ч соответственно, а средний запас хода на одном заряде батареи — около 600 км. В качестве опции для кроссовера будет доступно полноуправляемое шасси и третий экран на передней панели, предусмотренный для пассажира.

Поставки автомобилей начнутся во второй половине текущего года, цена нового Porsche Macan 4 в США начинается от $78,8 тыс. (7 млн рублей по курсу на момент публикации), что почти на 20 тыс. дороже базового Macan с бензиновым двигателем. Macan Turbo обойдется минимум в $105,3 тыс.

По итогам 2023 года мировые продажи Porsche Macan составили 87,4 тыс. единиц, модель стала второй по популярности в линейке марки после Cayenne (87,6 тыс. ед.).

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Накануне стало известно, что Федеральное управление автомобильного транспорта Германии заподозрило компанию BMW в махинациях с показаниями вредных выбросов, в отношении компании инициировано расследование.

По данным агентства «Автостат» по состоянию на середину января, доля автомобильных дилеров, которые представляют китайские бренды в России, за год увеличилась в два раза. Если в январе 2023-го она составляла 33,3%, то к январю текущего года выросла до 60,4%.

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