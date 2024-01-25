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Путин пообещал рассмотреть идею субсидий на билеты в Калининград только для жителей

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Президент РФ Владимир Путин в четверг, 25 января, пообещал рассмотреть идею субсидий на авиабилеты в Калининград только для жителей региона. Об этом он сообщил на встрече со студентами вузов Калининградской области в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

«Мы сейчас ехали, обсуждали. Губернатор [Калининградской области Антон Алиханов] предлагает сделать вот эту субсидию не для всех желающих, по определенным категориям граждан. Не для всех желающих приехать в Калининград и уехать, а только для постоянно проживающих здесь граждан», — сказал глава государства.

Благодаря этой мере, отметил президент, гораздо большее количество постоянно проживающих в регионе людей смогут воспользоваться данной субсидией, и вся сумма, выделяемая на это правительством в размере 450 млн рублей, будет направлена только для жителей области.

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В конце ноября прошлого года, глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что в 2024 году субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний за внутренние полеты ожидается на уровне 25 млрд рублей. По словам Савельева, отечественные авиаперевозчики чувствуют себя уверенно. Глава Минтранса также сообщил, что в по итогам 2023 года объем субсидии составил около 60 млрд рублей.

Ранее, в начале апреля, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейшие авиакомпании РФ, попросила Минтранс выделить авиаперевозчикам около 100 млрд рублей с апреля по октябрь 2023 года на возмещение расходов при полетах внутри РФ.

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