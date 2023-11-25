На субсидирование полетов по России будет выделено 25 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний за внутренние полеты ожидается на уровне 25 млрд рублей, сообщил 25 ноября глава Минтранса России Виталий Савельев в рамках открытия экспозиции «Россия в движении» на ВДНХ в Москве.

«Следующий год мы 25 [млрд рублей направим]», — сообщил министр, говоря о субсидиях для российских авиакомпаний за выполненные полеты по стране.

По словам Савельева, отечественные авиаперевозчики чувствуют себя уверенно. Глава Минтранса также сообщил, что в текущем году объем субсидии составит около 60 млрд рублей.

4 ноября на ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия», она будет работать до 12 апреля 2024 года. Участие в выставке принимают 89 регионов. Всего на ней представлена 131 экспозиция.

В апреле замминистра транспорта РФ Игорь Чалик отметил, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году могут подорожать на 15–30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования. По словам Чалика, возможен рост стоимости перевозок от 15 до 30%. До этого, 4 апреля, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейшие авиакомпании РФ, попросила Минтранс выделить авиаперевозчикам около 100 млрд рублей с апреля по октябрь 2023 года на возмещение расходов при полетах внутри РФ.