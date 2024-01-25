Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отреагировал в четверг, 25 января, на высказанное Украиной намерение выстроить новую трехуровневую линию обороны. По мнению специалиста, успешное строительство новой линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде заявил, что страна строит новую масштабную линию обороны, а помощь в этом окажет Словакия, передает RT.

По словам украинского премьера, трехуровневая линия оборонительных рубежей позволит обеспечить «защиту по всем направлениям» и должна сдержать российские войска, препятствуя их продвижению. Шмыгаль уточнил, что украинское правительство выделило на эти цели десятки миллиардов гривен, сообщается на сайте kp.ru.

«Я так понимаю, что это и Сумская, Черниговская и Харьковская области, в частности, она будет идти и по линии боевого соприкосновения в Донбассе. На это там уже есть какие-то деньги, но Словакия не такая большая страна, которая им будет в этом помогать. Здесь нужно иметь приличные инженерные войска, с которыми у ВСУ есть проблема», — сказал Дандыкин в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что у России при этом одни из самых мощных в мире инженерных войск, что было доказано в ходе контрнаступления Украины.

Эксперт высказал мнение, что ВСУ не смогут сделать эту трехуровневую линию обороны, тем более что армия России постарается им помешать. Времени на решение такой комплексной задачи не так много, и даже с учетом поставок Запада выстроить такую линию обороны будет практически невозможно.

Еще в начале декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные начнут возводить оборонительные сооружения от Донбасса до западной территории страны.

Как в том же месяце отметил вице-маршал авиации Великобритании в отставке Шон Белл в статье для Sky News, Зеленский по итогам 2023 года оказался в патовой ситуации, поскольку его армия потерпела крах на поле боя, а западная поддержка иссякает на глазах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.