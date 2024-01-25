Реклама
Прямой эфир
Авто
ГД не поддержала отмену транспортного налога для инвалидов
Мир
В Китае создали способную работать 50 лет батарейку
Общество
Адвокат Блиновской сообщила о необходимости процедуры банкротства блогера
Общество
Хозяин погибшего кота Твикса подтвердил возбуждение уголовного дела
Экономика
Эксперты спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% в феврале
Мир
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых
Мир
В Госдуме назвали причины протестов фермеров в странах Евросоюза
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Мир
Самолет с выжившими при крушении Falcon 10 вылетел из Кабула в Москву
Происшествия
СК начал проверку после обнаружения тел трех мужчин в квартире на севере Москвы
Общество
Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной
Мир
СМИ узнали о возможности выхода Азербайджана из Совета Европы
Мир
Минобороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной
Мир
Путин назвал невежеством уничтожение памятников за рубежом
Мир
Киев внес работающую в России шведскую ESAB в список «спонсоров войны»
Сюжет:

Военный эксперт отреагировал на планы Украины выстроить новую линию обороны

Эксперт Дандыкин: успешное строительство новой линии обороны ВСУ невозможно
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отреагировал в четверг, 25 января, на высказанное Украиной намерение выстроить новую трехуровневую линию обороны. По мнению специалиста, успешное строительство новой линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде заявил, что страна строит новую масштабную линию обороны, а помощь в этом окажет Словакия, передает RT.

По словам украинского премьера, трехуровневая линия оборонительных рубежей позволит обеспечить «защиту по всем направлениям» и должна сдержать российские войска, препятствуя их продвижению. Шмыгаль уточнил, что украинское правительство выделило на эти цели десятки миллиардов гривен, сообщается на сайте kp.ru.

«Я так понимаю, что это и Сумская, Черниговская и Харьковская области, в частности, она будет идти и по линии боевого соприкосновения в Донбассе. На это там уже есть какие-то деньги, но Словакия не такая большая страна, которая им будет в этом помогать. Здесь нужно иметь приличные инженерные войска, с которыми у ВСУ есть проблема», — сказал Дандыкин в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что у России при этом одни из самых мощных в мире инженерных войск, что было доказано в ходе контрнаступления Украины.

Эксперт высказал мнение, что ВСУ не смогут сделать эту трехуровневую линию обороны, тем более что армия России постарается им помешать. Времени на решение такой комплексной задачи не так много, и даже с учетом поставок Запада выстроить такую линию обороны будет практически невозможно.

Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ
Украинское командование отказалось от идеи большого наступления и готовится к потере новых территорий, полагают эксперты

Еще в начале декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные начнут возводить оборонительные сооружения от Донбасса до западной территории страны.

Как в том же месяце отметил вице-маршал авиации Великобритании в отставке Шон Белл в статье для Sky News, Зеленский по итогам 2023 года оказался в патовой ситуации, поскольку его армия потерпела крах на поле боя, а западная поддержка иссякает на глазах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024