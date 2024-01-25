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ГД не поддержала отмену транспортного налога для инвалидов

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога для инвалидов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога для инвалидов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента 25 января.

Законопроект был внесен депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» еще в ноябре 2019 года, с тех пор сроки его рассмотрения неоднократно переносили. Авторы документа предлагали внести изменения в ст. 358 Налогового кодекса РФ, дополнив перечень транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения. В него предполагалось включить легковые автомобили с двигателями мощностью до 100 л.с. От уплаты налога освобождался бы инвалид, у которого такая машина является единственной легковушкой.

В апреле прошлого года комитет по бюджету и налогам уже рекомендовал отклонить этот законопроект. Тогда в Госдуме пояснили, что предлагаемая мера не соответствует принципу налоговой и бюджетной политики, согласно которому недопустимо вводить на федеральном уровне новые льготы по региональным и местным налогам без компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ.

«В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации инвалиды различных категорий освобождены полностью или частично от уплаты транспортного налога, в том числе в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил. Кроме того, в большинстве субъектов Российской Федерации предоставляются льготы для родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-инвалида и других категорий», — также говорилось в заключении комитета.

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Накануне стало известно, что Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось ограничить эксплуатацию любых комплексов автоматической фиксации нарушений, кроме принадлежащих государству.

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