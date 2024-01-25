ГД не поддержала отмену транспортного налога для инвалидов
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога для инвалидов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента 25 января.
Законопроект был внесен депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» еще в ноябре 2019 года, с тех пор сроки его рассмотрения неоднократно переносили. Авторы документа предлагали внести изменения в ст. 358 Налогового кодекса РФ, дополнив перечень транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения. В него предполагалось включить легковые автомобили с двигателями мощностью до 100 л.с. От уплаты налога освобождался бы инвалид, у которого такая машина является единственной легковушкой.
В апреле прошлого года комитет по бюджету и налогам уже рекомендовал отклонить этот законопроект. Тогда в Госдуме пояснили, что предлагаемая мера не соответствует принципу налоговой и бюджетной политики, согласно которому недопустимо вводить на федеральном уровне новые льготы по региональным и местным налогам без компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ.
«В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации инвалиды различных категорий освобождены полностью или частично от уплаты транспортного налога, в том числе в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил. Кроме того, в большинстве субъектов Российской Федерации предоставляются льготы для родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-инвалида и других категорий», — также говорилось в заключении комитета.
Накануне стало известно, что Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось ограничить эксплуатацию любых комплексов автоматической фиксации нарушений, кроме принадлежащих государству.