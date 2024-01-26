Делайте вывод: инвесторы начали получать выплаты по замороженным облигациям

Российским инвесторам начали приходить купоны в рублях по заблокированным иностранным облигациям, выяснили «Известия». Хотя указ, позволяющий перечислить средства, приняли осенью 2023-го, основной объем выплат стартовал в январе. Но надо оговориться, что речь идет только про доходы, а не стоимость инструментов. Эксперты считают, что даже возвращение этих средств обеспечит приток ликвидности на российский фондовый рынок, что поддержит его и приведет к росту индекса Мосбиржи. Но до сих пор не ясна реакция западных регуляторов: они могут счесть действия РФ присвоением денег и использовать это как предлог для конфискации активов страны.

Начали приходить доходы по иностранным бондам

Инвесторы стали получать купонные доходы по замороженным иностранным корпоративным бондам, выяснили «Известия». Деньги приходят в рублях. По данным Ассоциации владельцев облигаций (АВО), основной поток выплат по этим бумагам пришелся на январь.

Из-за санкций иностранные ценные бумаги, которые находились в собственности россиян, заморозили, а доходы по ним (дивиденды и купоны) перестали приходить. Активы и средства лежат на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. В ответ на это РФ заблокировала бумаги иностранцев и доходы по ним — в том числе по еврооблигациям, которые выпускал Минфин.

Согласно указу № 665 от 9 сентября 2023 года, допускается своего рода обмен заблокированных средств. Как пояснили в АВО, для выплат россиянам используют невостребованные доходы иностранцев, которые хранятся на счетах Минфина. Одновременно в Европу сообщают о факте такого списания и предлагают иностранным депозитариям брать валюту со счетов НРД в Европе на ту же сумму в счет платежей по российским бумагам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Крупнейшие участники рынка подтвердили начало выплат купонов по иностранным облигациям — об этом «Известиям» сообщили в «БКС Мир инвестиций», «Цифра брокер» и «КИТ Финанс». В ФГ «Финам» также уточнили, что некоторые клиенты получили полное возмещение стоимости заблокированных бондов.

Согласно указу президента № 665, по которому россиянам разблокируют поступления от иностранных активов, в первую очередь инвесторы должны получить доходы по акциям иностранных эмитентов и паям иностранных инвестиционных фондов. Во вторую очередь Национальный расчетный депозитарий (НРД) исполнит обязательства по еврооблигациям и зарубежным корпоративным бондам.

До этого, в декабре, брокеры сообщали, что начали перечислять дивиденды по акциям и купоны по еврооблигациям. Теперь пришло время доходов от корпоративных бондов.

Для каждого из них установлена своя дата замены обязательств — ее можно уточнить на портале «Финуслуги» (для этого потребуется ввести идентификационный код облигации — ISIN). За семь дней после наступления указанной даты НРД обязан перечислить брокерам средства, чтобы они могли выплатить клиентам доходы по бумагам, сообщили в АВО. При этом процесс их распределения между конечными клиентами может занимать до 30 дней.

В ВТБ уточнили, что брокер получил от НРД выплаты по первой и частично по второй очереди.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Известия» запросили статистику объема выплат, поступивших российским инвесторам по заблокированным иностранным облигациям, в НРД, Центробанке РФ и Минфине, однако цифры там не предоставили.

Что касается стоимости самой бумаги, то и ее частные инвесторы смогут вернуть, но позже. Указ президента № 844 подразумевает, что по активам до 100 тыс. рублей на одном счете также можно будет получить возмещение. Правда, деталей этого механизма пока нет.

Могут ли конфисковать российские активы из-за возмещения доходов инвесторам из РФ

Разморозка доходов россиян по иностранным бондам может привести к притоку ликвидности на фондовый рынок, что поддержит его рост, сообщила аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева. Именно этот фактор способен подтолкнуть индекс Мосбиржи и помочь ему преодолеть отметку в 3200 пунктов (в январе он колебался в среднем в диапазоне 3160–3180 п.).

— Для держателей бумаг это возможность получить свои средства, потратить их в России или реинвестировать на фондовом рынке, — уточнил инвестбанкир и профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В то же время механизм разблокировки активов, согласно указу № 665, имеет свои правовые особенности. Так, российской стороне не требуется согласие западных регуляторов на выплаты доходов по ценным бумагам, а сама операция будет проведена без их участия, пояснила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

— Российский механизм пока действует только в РФ, иностранные партнеры с ним не согласились, а это значит, что фактически и действия пока могут быть исключительно односторонними, — уточнила эксперт.

Россияне получают выплаты со счетов нерезидентов, а НРД сообщает западным регуляторам информацию, используя которую они смогут выдать своим инвесторам средства из заблокированных активов депозитария, уточнил Евгений Коган. Однако при завершении этого процесса российская сторона снимает с себя обязательства перед зарубежными кредиторами и перестает нести ответственность за то, получат они выплаты или нет.

— Что будут делать Euroclear и Clearstream? До тех пор, пока депозитарии не получат зеленый свет от своих регуляторов на взаимодействие с НРД, они будут бездействовать. Соответственно, зарубежные инвесторы эти деньги не смогут получить, — подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С точки зрения российского регулирования механизм правомерен, однако на Западе на него могут отреагировать как положительно, так и отрицательно, отметила Кира Винокурова. В ЕС обмен действительно могут не признать законным.

В худшем случае Евросоюз сочтет действия РФ прецедентом присвоения чужих средств и попыткой обхода санкций, отметил Евгений Коган. Учитывая желание ЕС конфисковать заблокированные российские активы, указ № 665 может стать поводом для ужесточения санкционного давления.

Тем не менее есть вероятность и положительного решения, уточнила Кира Винокурова. По ее словам, европейские регуляторы могут признать обмен правомерным. Возможен и еще один вариант: инвесторов могут обязать брать у европейских регуляторов индивидуальные разрешения на получение доходов по российским еврооблигациям, уточнила эксперт. В таком случае отдельные нерезиденты смогут получить свои доходы по ценным бумагам Минфина из средств с заблокированных счетов НРД.