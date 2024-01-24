Новые выводные: инвесторам могут разрешить снимать половину средств с ИИС-3

Владельцам ИИС-3 нужно позволить временно выводить до половины активов без потери налоговых льгот. С таким предложением выступила Национальная ассоциация участников фондового рынка, выяснили «Известия». Пока инвесторам планируется дать возможность снимать средства только на дорогостоящее лечение в случае болезни. Участники рынка поддержали инициативу: увеличение срока хранения средств, которое подразумевается в ИИС-3, должно компенсироваться дополнительными льготами. Хотя в Минфине предупредили, что сейчас вносить изменений не планируется, в ЦБ допустили корректировку механизма по мере его внедрения. Всё будет зависеть от спроса на ИИС нового типа.

Сколько средств можно снять с ИИС-3,чтобы получить налоговый вычет

Владельцам индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) следует дать возможность временно снимать средства. Об этом говорится в письме Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в ЦБ и Госдуму (есть у «Известий»). Сейчас зафиксировано, что инвесторы могут вывести активы со счета досрочно только для лечения в связи с угрозой здоровью — в других случаях они лишатся налоговых льгот.

Людям нужно позволить снимать до половины средств, которые хранятся на ИИС, уточнил «Известиям» президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Причем выводить деньги предлагается на ограниченный срок — до 12 месяцев, а воспользоваться этой опцией хотят разрешить не чаще чем раз в три года. Кроме того, ассоциация предлагает позволить инвесторам снимать средства со счета для приобретения недвижимости или оплаты образования детей.

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Справка «Известий» ИИС-3 появился с 2024 года. До этого инвесторам были доступны ИИС-1 и ИИС-2 — сейчас открыть их нельзя, но уже действующие можно трансформировать в счета третьего типа.

ИИС-1 позволял своему владельцу получить налоговый вычет с инвестиций на сумму не более 52 тыс. рублей в год, а ИИС-2 давал возможность полностью освободить доходы с вложений от НДФЛ. В обоих случаях держать активы на счете для получения льгот нужно было не менее трех лет. ИИС-3 позволит сочетать оба налоговых вычета (но размер будет ограничен 30 млн рублей), однако минимальный срок владения будет увеличен — при открытии в 2024–2026 годах он составит пять лет, а затем с каждым годом будет постепенно увеличиваться и к 2031-у достигнет 10 лет.

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Сейчас ИИС-1 и ИИС-2 уже открыть нельзя, зато можно оформить ИИС-3. Но точные параметры налоговых вычетов по нему и условия их получения до сих пор окончательно не утверждены, рассказал партнер коллегии адвокатов «Юков и Партнеры» Иван Шиенок.

Пока изменения в Налоговый кодекс приняты Госдумой только в первом чтении. Поправками предусмотрена возможность досрочного вывода средств с ИИС-3 для оплаты медицинских услуг в случае серьезной угрозы здоровью, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. 22 января ведомство представило список из 18 видов лечения, среди которых терапия онкологии, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза и других тяжких заболеваний.

При этом в Минфине заявили, что других изменений пока не планируется.

Зачем увеличивать сумму для снятия средств с ИИС-3

Возможность воспользоваться средствами с ИИС-3 при необходимости позволила бы россиянам более активно размещать на них свои активы, считает Алексей Тимофеев из НАУФОР. Людям сложно расстаться со своими деньгами надолго.

Участники рынка поддерживают предложения НАУФОР. Возможность снять средства со счета без потери налоговых льгот должна повысить популярность и востребованность этого инструмента, уверены в «БКС Мир Инвестиций».

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— Увеличение сроков ИИС-3 сильно ограничивает спрос со стороны многих потенциальных инвесторов, а опция временного изъятия средств может в какой-то мере стать для них стимулом, — отметил глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Предложенные НАУФОР идеи особенно актуальны для фондового рынка, поскольку он нуждается в притоке ликвидности со стороны частных инвесторов, подчеркнул он.

Заморозка средств на долгий срок некомфортна частным инвесторам, но возможность по снятию средств с ИИС-3 позволит им привыкнуть к длинным вложениям, не ощущая дискомфорта, уверен заместитель гендиректора «Цифра брокер» Александр Цыганов.

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В ЦБ заявили «Известиям», что предложение НАУФОР детально не прорабатывалось. Тем не менее Банк России не исключает, что подобные изменения могут потребоваться по мере формирования практики открытия и ведения ИИС-3.

Глава комитета ГД по финансовым рынкам Анатолий Аксаков подтвердил «Известиям», что инициативы о расширении возможностей для снятия денег с ИИС-3 уже обсуждались, в том числе — с Минфином. Депутат подчеркнул, что готов к дискуссии по этому предложению.

Как предложение НАУФОР повлияет на рынок

Впрочем, больший отклик у властей может вызвать не инициатива о снятии части средств, а предложение о выводе денег на определенные цели. Например, на образование детей, считает Дмитрий Леснов из ФГ «Финам».

Также перспективы имеет инициатива вывода денег для инвестиций в жилье, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, это сможет поддержать рынок недвижимости, в том числе вторичной.

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При этом регулятор вряд ли отнесется к этой инициативе позитивно, предупредил экономист Константин Церазов. По его словам, это связано с обеспокоенностью ЦБ ростом цен на жилье и ухудшением качества кредитных портфелей банков.

Тем не менее актуальность предложений НАУФОР будет расти вместе с минимальным сроком владения ИИС-3, отметил глава ассоциации Алексей Тимофеев. По его словам, в будущем вероятность их одобрения повысится.