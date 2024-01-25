Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафах за треш-стримы

Государственная дума 25 января приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за распространение треш-стримов — фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект предлагает дополнить ст. 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Злоупотребление свободой массовой информации»).

За правонарушения планируется установить наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Для должностных лиц штраф составит от 300 тыс. до 700 тыс. рублей также с возможной конфискацией.

7 декабря 2023 года в Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. В них присутствуют изменения, при которых отягчающими обстоятельствами признается публичная демонстрация преступления в социальных сетях.

До этого, 5 апреля, адвокат Алим Бишенов рассказал, что треш-стримерами могут признать распространяющих информацию, направленную на разрушение национальных и семейных ценностей.