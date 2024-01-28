Замер имеет значение: в РФ создали уникальную технологию сжатия видео

В России разработали алгоритм сжатия видео, позволяющий снижать объем данных в три раза по сравнению с существующими методами компрессии файлов . Он работает следующим образом: исходный ролик преобразуется в черно-белый с низким разрешением, также в него записывается информация о цветовой палитре . Когда клип вновь понадобится для просмотра, он восстанавливается с помощью нейросетей в исходное качество . Эксперты считают технологию перспективной, однако ее успех будет зависеть от того, какие мощности понадобятся для дешифровки данных .

Отечественный алгоритм сжатия клипов

Российские ученые разработали новую технологию сжатия видео, которая позволяет сокращать его объем в три раза по сравнению с существующими форматами компрессии файлов, рассказали «Известиям» в компании «ВидеоМост Рисерч».

— Мы изменяем видео следующим образом: исходный файл высокого разрешения трансформируется в скетч-видео, в котором разрешение становится ниже, а сам ролик превращается в черно-белый. При этом отдельно записываются исходные метаданные, такие как качество и цвета , — рассказал «Известиям» технический директор компании Владимир Свириденко.

Далее, когда файл вновь понадобится для просмотра, с помощью нейросетей алгоритм выстраивает изначальное видео, которое пользователь оставлял на хранение . По словам разработчиков, главная цель, которую преследовали авторы алгоритма, — более высокий уровень компрессии по сравнению с существующими кодеками.

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— Тем не менее для работы нашего алгоритма требуются большие вычислительные мощности как и процессора, так и графического адаптера , — подчеркнул Владимир Свириденко.

Последний необходим для того, чтобы в особенно сложных случаях корректно восстанавливать сам файл. По словам разработчиков решения, в последние 40 лет многие IT-компании и институты уделяют внимание проблеме хранения видео и создания новых алгоритмов сжатия — например, ими занимаются такие корпорации, как Microsoft, Google, Apple и Netflix.

В настоящее время отечественная компания уже получила патенты на алгоритм в России и США. Разработка может использоваться в таких сферах, как телевещание, видеонаблюдение, распознавание лиц, а также для хранения объемных видеофайлов .

— Суть принципа кодирования с целью уменьшения количества данных состоит в том, что в передаваемой информации заменяются часто попадающиеся куски на короткие последовательности, а редко попадающиеся — на длинные , — отметил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

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Данный принцип лежит в основе всех существующих кодеков и архиваторов. В качестве примера можно привести русский вариант азбуки Морзе, где одна из самых часто встречающихся букв алфавита «е» кодируется одним знаком «.», а «ъ», который встречается очень редко, — шестью символами «.- - . - .». Это позволяет сильно сократить среднее количество знаков при передаче естественного текста, объяснил он. Однако чем больше сжимается сообщение или видео, тем выше вероятность ошибки при восстановлении .

Будет ли технология популярной

Решение выглядит интересным, так как при восстановлении предлагается использовать нейросеть, но существует ряд опасений . Во-первых, есть риск, что картинка будет подвержена искажениям в силу неизбежных мелких сбоев в системе (вплоть до утраты данных). Во-вторых, для реализации потребуется большая вычислительная мощность, и картинка не будет достаточно динамичной , отметил Руслан Пермяков.

— Тематика увеличения степени сжатия видео сейчас крайне актуальна . IT-компании добились определенных успехов при компрессии фотографий, однако для видео добиться аналогичных результатов намного сложнее , — сказал заведующий лабораторией компьютерной графики и мультимедиа ВМК МГУ Дмитрий Ватолин.

Объем хранимых и передаваемых данных постоянно возрастает. В этой связи разработка новой системы видеокомпрессии на основе механизмов машинного обучения и нейросетей представляется весьма перспективной и важной как с точки зрения обеспечения технологического суверенитета нашей страны, так и в контексте вывода данного продукта на мировой рынок , сказал доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

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— С экономической точки зрения внедрение данного ПО позволит сократить время передачи данных и увеличить передаваемый объем в конкретный отрезок времени, а следовательно, приведет к сокращению затрат на электроэнергию и интернет-трафик . Разумеется, финансовые оценки делать пока очень сложно, так как технология только проходит апробацию, но можно предположить, что ее внедрение приведет к суммарной экономии на электроэнергии и интернет-трафике на 2–4%, снизив при этом в два-три раза потери качества передаваемого видео и звука , — предположил эксперт.

Технология может быть востребованной в сфере наблюдения за объектами энергетической инфраструктуры . Особенно интересно применение в линейках умных устройств и для создания умных домов , сообщила директор по развитию компании EKF Татьяна Мосендз.