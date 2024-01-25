Командир штурмовой группы рассказал о захвате блиндажа и офицера ВСУ

Российские военные захватили блиндаж в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пришедшего к ним в окоп с проверкой украинского офицера. Об этом сообщил 24 января командир штурмовой группы с позывным Лева, чьи слова приводит Минобороны РФ.

Военнослужащий рассказал, как проник со своей группой сквозь вражеские боевые порядки и пленил командира боевиков.

«Запрыгнули в тыл противнику. Так получилось, что к нам пришел их непосредственный начальник. Но он не ожидал, что мы там окажемся», — отметил Лева.

Российские военные схватили украинского офицера, после чего предприняли успешный штурм позиций врага. В результате, по словам командира штурмовой группы, с противником было покончено, подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ забрали их господствующую высоту.

В этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков сообщил, что ВС РФ уничтожили более 30 бойцов «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Харькове, а также более 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Балаклея Харьковской области.

Также в четверг сообщалось, что российские экипажи реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».