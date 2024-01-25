Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили более 30 бойцов «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Харькове, а также более 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) ― в городе Балаклея Харьковской области. Об этом 25 января заявил «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.

«Поздно вечером 23 января был нанесен удар по военным объектам в городе Харьков. Харьковчане сообщили о трех «прилетах». Первые два — мощные и почти одновременно. Через несколько минут — третий «прилет» с большой вспышкой и сильным взрывом», ― рассказал Лебедев.

По словам координатора, к местам взрыва в Харькове прибыло большое количество автомобилей скорой помощи. Согласно предварительной информации подпольщиков, погибло более 30 человек, число пострадавших неизвестно, однако оно крайне большое. Лебедев уточнил, что некоторые раненые и погибшие были транспортированы остальных, и за этими перемещениями пристально наблюдали сотрудники СБУ. По предварительной информации, погибшими и ранеными могли быть иностранные наемники.

«Также наша агентура сообщает про очень удачный удар по городу Балаклея на юго-востоке Харьковской области, в котором расположились ВСУ. По данным нашей агентуры, вследствие удара — более сотни погибших и раненых примерно столько же, но раненых не смогли вывезти сразу, и это увеличило количество «двухсотых» (погибших. — Ред.)», ― поделился деталями координатор.

На прошлой неделе Минобороны России сообщило о нанесении высокоточного удара по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, в результате которого было уничтожено около 60 боевиков.

Впоследствии Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков заявил, что среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове, были кураторы украинской организации «Русский добровольческий корпус».

30 декабря 2023 года РДК, боевики которой воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск, была официально внесена ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.