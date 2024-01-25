Эксперты спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% в феврале

На заседании совета директоров Центрального банка (ЦБ) РФ 16 февраля может быть принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, рассказали «Известиям» эксперты 25 января.

«Банк России, вероятно, сохранит учетную ставку на уровне 16%, учитывая фактор замедления инфляции (годовой индекс потребительских цен за декабрь стабилизировался на уровне 7,4%), а также достигнутый эффект укрепления рубля от принятых монетарных мер», — предположил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

По его мнению, до конца января и в феврале курс доллара может торговаться в диапазоне 83,5–93,5 рубля.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода также считает, что регулятор может сохранить текущий уровень ключевой ставки.

«Повышение сложно полностью исключить, так как инфляция остается всё еще высокой. А вот снижения точно не стоит ожидать. Если инфляция и инфляционные ожидания населения продолжат замедляться, ключевая ставка в феврале останется на текущем уровне, если возобновится рост инфляции — ставку опять повысят», — сказал он.

По прогнозу эксперта, в конце января доллар может стоить 86–89 рублей, а в феврале — 83–90 рублей. Предпосылок для укрепления российской нацвалюты в настоящее время и в феврале значительно больше, подчеркнул экономист.

«При реализации оптимистичного сценария доллар продолжит отступление, однако прогнозировать снижение доллара до отметки 80 рублей и чуть ниже можно будет, по всей видимости, на исходе зимы», — заключил Лобода.

Ранее, 9 января, гендиректор Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева выразила мнение, что цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше III–IV кварталов этого года.

15 декабря 2023 года совет директоров Центробанка РФ повысил ключевую ставку на 1 п.п. — с 15 до 16% годовых. Тогда регулятор отметил, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий повысились, в связи с чем возвращение инфляции к цели в 2024-м и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.