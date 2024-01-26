Психолог рассказала о синдроме отложенной жизни

Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова 26 января рассказала «Известиям», что такое синдром отложенной жизни и как с ним справиться.

По ее словам, синдром отложенной жизни — жизненный сценарий, при котором человек считает, что в настоящий момент он пока еще не живет, а только готовится к настоящей жизни.

«Повседневность такого человека не имеет ценности сама по себе, в ней не случается и не должно случаться ничего важного или «настоящего». По его мнению, всё хорошее случится только в будущем, до которого еще следует добраться. В этом сценарии «настоящая» жизнь может начаться тогда, когда человек выполнит некое условие, например заработает определенную сумму денег, сбросит вес, переедет из одного места в другое. Бывает, человек планирует «настоящую» жизнь на определенное время — «в новом году, после окончания университета» и тому подобное», — сказала эксперт.

При этом часто, даже выполнив поставленное самому себе условие, человек не чувствует радости: «настоящая» жизнь так и не наступила, отметила психолог.

«Почему так происходит? Потому что наша жизнь подлинна с самого начала, каждая ее минута неповторима и жить «начерно» невозможно. Этот жизненный сценарий лишает нас радости и полноты жизни в настоящем, наша жизнь проходит мимо нас», — указала Кирсанова.

Еще одно проявление синдрома отложенной жизни — накопление вещей и средств на черный день, сообщила эксперт. Разумно создавать накопления на случай неожиданных трат, на будущее, бережно относиться к финансовым ресурсам, иметь запас продуктов, домашней утвари и одежды. Но нецелесообразно приобретать множество чашек и тарелок, столовых приборов, бытовой техники, чтобы хранить, но не использовать, дожидаясь того самого черного дня, ведь он может и не наступить, а приобретенное испортится и перестанет быть нужным.

«Человек с синдромом отложенной жизни нерешителен, боится ошибиться, фиксируется на ошибках и неудачах, не уверен в себе. Как правило, мало ценит собственные достижения, испытывает трудности с планированием и принятием важных жизненных решений, ведь решение предполагает ответственность и влечет изменения. Иногда ему даже комфортно жить «черновой жизнью», ведь он внутри понятной, предсказуемой рутины. Но в конце концов он ощущает свою жизнь бесцельной и пустой, что приводит к подавленности, скуке, снижению витальности. При значительной длительности синдром отложенной жизни может перейти в невротическое расстройство, от которого сложно избавиться без помощи специалиста», — указала Кирсанова.

Если вы замечаете у себя признаки синдрома отложенной жизни и хотите изменить ситуацию, ответьте себе на вопрос: «Что именно мне нужно изменить, чтобы началась моя настоящая жизнь?», рекомендовала психолог.

«Ответ должен быть сформулирован в виде конкретной, достижимой, измеряемой, рациональной цели, которая должна иметь временные границы, например «получить новое образование». Затем уточните, в какой области будет это образование, что это — повышение квалификации, переподготовка, второе высшее? Проанализируйте все варианты, выберите оптимальное сочетание цены и качества, учтите формат и время обучения. Если вы сделали выбор, основываясь на своих возможностях и запросах, — значит, ваша цель стала рациональной. Выберите конкретный день, когда подадите документы на обучение. Теперь ваша цель привязана ко времени. План перемен готов», — заключила эксперт.

24 января доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов рассказал «Известиям», что такое синдром отличника и как его побороть.

По словам психолога, можно назвать три основные причины возникновения синдрома отличника. Во-первых, это влияние семьи, вернее — ожидания со стороны родителей от ребенка, которые ему транслируются. Особенно высок риск развития синдрома отличника у ребенка именно в той сфере, где родители не смогли себя реализовать. Во-вторых, это недостаток внимания со стороны родителей, в результате чего ребенок стремится получить это внимание через похвалу взрослых, прилагая для этого порой титанические усилия. В-третьих, это низкая самооценка самого человека и его попытки повысить ее через признание его достижений другими.